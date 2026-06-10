Football-Thomas Tuchel estime que l'Angleterre n'est pas favorite pour la Coupe du monde, mais qu'elle peut oser rêver

* Tuchel estime que l'Angleterre n'est pas favorite en raison de sa longue disette de titres

* Le manager insiste sur l'importance de procéder étape par étape

* Tuchel se dit convaincu du potentiel de son effectif

Le sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel, ne classe pas son équipe parmi les favorites de la Coupe du monde, mais estime qu'elle est en bonne forme à l'approche du tournoi et qu'elle peut “oser rêver” de remporter le trophée.

La plupart des bookmakers placent l'Angleterre parmi les principaux prétendants au titre, mais Thomas Tuchel estime que la disette de six décennies depuis le seul triomphe du pays en 1966 joue en leur défaveur. L'Allemand a comparé la quête de l'Angleterre lors du tournoi qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet à celle d'un joueur sans titre se présentant au tournoi de tennis de Wimbledon.

“Nous ne sommes pas les grands favoris. Nous ne pouvons pas l'être, car nous n'avons pas remporté ce titre depuis tellement, tellement d'années”, a-t-il déclaré aux journalistes en Floride mardi, à la veille du dernier match de préparation de l'Angleterre contre le Costa Rica.

“Il y a des vainqueurs confirmés dans ce tournoi, qui ont connu plus de succès lors des dernières éditions. Ce sont donc eux les favoris, et nous nous battons pour le trophée.”

“C'est comme si vous… alliez à Wimbledon sans l'avoir jamais remporté… vous n'êtes pas le favori. Mais vous pouvez bien sûr gagner, et nous voulons gagner, mais nous savons ce qu'il faut pour y parvenir, et cela demande aussi un état d'esprit serein et de la concentration sur nos actions.”

Thomas Tuchel prend les rênes d’une équipe en Coupe du monde pour la première fois, mais il a déclaré que son expérience en Ligue des champions lui avait beaucoup appris sur la manière d’aborder les tournois.

“C’est mon opinion et ma conviction qu’une fois que l’on atteint les quarts de finale, on peut aller jusqu’au bout,” a-t-il ajouté.

“Je pense qu’il est important de ne pas essayer d’envisager l’ensemble du tournoi d’un seul coup, mais de se concentrer sur ce que nous pouvons influencer. Pour l’instant, nous sommes en stage de préparation, puis nous nous occuperons de la phase de groupes.”

“Assurez-vous de passer votre groupe et ne vous laissez pas distraire en réfléchissant trop. Une fois en quarts de finale, on peut aller jusqu'au bout et la confiance sera là, mais il y a encore beaucoup de travail à faire.”

“Nous sommes exactement là où nous voulons être et nous voulons franchir une nouvelle étape demain.”

L'Angleterre débutera sa campagne le 17 juin à Dallas avec une revanche de sa demi-finale de la Coupe du monde 2018 contre la Croatie.

Thomas Tuchel a déclaré que son évaluation des chances de l'Angleterre ne reflétait aucun doute, ni dans son esprit ni au sein du groupe, quant au potentiel de l'équipe.

“J'y crois. Nous y croyons tous,” a-t-il déclaré. “Nous avons tous un rêve, mais cela s'accompagne de responsabilités, de travail acharné, d'engagement et de discipline, et parfois de déceptions et de revers. Tout cela fait partie du jeu, mais... nous osons rêver et c'est important.”

(Reportage Nick Mulvenney; version française Zakarya Meliani)