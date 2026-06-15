Football-Malgré la défaite, les fans curaciens savourent leur Mondial

Les supporteurs de Curaçao se sont sans doute réveillés encore un peu meurtris par la défaite face à l'Allemagne (7-1) lors de leurs débuts en Coupe du monde dimanche, sans pour autant que ce revers n'entame leur enthousiasme ni leur fierté de voir cette petite nation insulaire disputer son premier Mondial.

Curaçao, pays le moins peuplé et le moins étendu à s'être qualifié pour la Coupe du monde, a connu un réveil brutal face à une équipe allemande impitoyable. Mais même après cette lourde défaite, les supporteurs sont restés dans leurs tribunes pour chanter et célébrer leur équipe.

Ils ont tenu tête aux Allemands pendant les 38 premières minutes, Livano Comenencia égalisant sur le premier but de l'histoire de Curaçao en Coupe du monde. Puis les vannes se sont ouvertes.

"(Je suis) très fier parce que nous sommes la plus petite île, le plus petit pays, et nous avons marqué contre l’Allemagne ! Nous sommes très heureux et très, très fiers !", a déclaré Otmar Cornelia, un fan curacien, à Reuters.

D'autres estiment que cette participation inspirera une nouvelle génération de joueurs dans le pays, ou au sein de la diaspora, à se lancer dans le football et ainsi rêver d'accomplir ce que beaucoup considéraient comme hautement improbable.

"Les enfants qui regardent ce match savent exactement que l’avenir n’a pas de limites", a déclaré Sandy Martina, autre supportrice, après le match.

"Je suis honorée, je suis heureuse, je suis bénie, je célèbre Curaçao. Nous sommes de nouveau sur la carte du monde. Nous avons marqué notre premier but en Coupe du monde. Je suis fière, je suis heureuse et cela signifie beaucoup pour moi, cela signifie beaucoup pour ma nation."

Caroline Sluys a fait le voyage depuis Curaçao avec son fils pour assister au match.

"C'est tellement génial. C'est la première fois que Curaçao se qualifie pour la Coupe du monde et nous ne sommes qu'une petite île de 150.000 habitants. C'est incroyable", a-t-elle déclaré.

Curaçao jouera son prochain match contre l’Équateur, samedi à Kansas City. L’équipe terminera la phase de poules contre la Côte d’Ivoire à Philadelphie le 25 juin.

(Reportage Nick Said et Michael D Kahn; version française Zakarya Meliani, édité par Vincent Daheron)