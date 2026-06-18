Football-Les grandes nations bousculées malgré un Mondial élargi

par Rohith Nair

Les premiers matches du Mondial ont donné du fil à retordre à certaines grandes nations traditionnelles du football, avec quelques résultats surprenants qui laissent penser que la hiérarchie établie n’est peut-être pas immuable.

L'Espagne, championne d'Europe, n'a pas réussi à marquer contre le Cap-Vert, qui faisait ses débuts en Coupe du monde, tandis que le Portugal de Cristiano Ronaldo a été tenu en échec par la République démocratique du Congo (1-1), qui participe pour la première fois depuis 52 ans.

De son côté, la Belgique a fait match nul contre l’Égypte (1-1), tandis que la France a été accrochée pendant plus d’une heure par le Sénégal avant que son capitaine Kylian Mbappé ne prenne les choses en main (3-1).

“Nous travaillons également à la formation de nos entraîneurs et de nos sélectionneurs. Aucune équipe africaine n’a encore remporté la Coupe du monde, mais nous avons vu, la dernière fois, une équipe atteindre les demi-finales (le Maroc en 2022)”, a déclaré aux journalistes le sélectionneur du Sénégal Pape Thiaw, en guise d'explication.

L’élargissement du tournoi à 48 équipes devait, selon certains, affaiblir la compétition, mais les nations autrefois considérées comme plus petites s’appuient désormais sur des joueurs formés dans des centres de formation réputés ou évoluant dans les meilleurs championnats européens.

Les écarts techniques et tactiques se sont ainsi fortement réduits, et les outsiders ne cherchent plus seulement à survivre : ils défendent avec organisation et attaquent avec ambition.

Des équipes comme la Belgique se trouvent également à la croisée des générations, les grands noms qui ont marqué la décennie précédente sont sur le déclin tandis que leurs successeurs tentent encore de s’imposer.

Le football de compétition offre rarement le luxe d’une transition progressive et les équipes sont censées évoluer et gagner en même temps.

Les joueurs évoluant en Europe arrivent souvent au Mondial après une saison éprouvante et doivent composer avec la chaleur et l’humidité, qui entament le peu d’énergie dont ils disposent encore.

Selon une étude de la Fifpro, 56% des matches du Mondial se disputeront à plus de 28 °C, un facteur susceptible de réduire les distances parcourues par les joueurs et de pousser les équipes à gérer leurs efforts.

Mais les grandes équipes demeurent favorites et l’histoire montre qu’elles sauront se ressaisir, d’autant plus que le nouveau format permet également à certaines équipes classées troisièmes de leur groupe de se qualifier.

"La Coupe du monde est un tournoi où ce genre de choses arrive", a déclaré le sélectionneur du Portugal Roberto Martínez.

"L’Argentine a perdu contre l’Arabie saoudite avant de remporter la Coupe du monde (en 2022). En 2010, l’Espagne a perdu contre la Suisse avant de remporter la Coupe du monde", a-t-il rappelé.

(Reportage Rohith Nair à Miami et Amy Tennery à New York; version française Zakarya Meliani, édité par Vincent Daheron)