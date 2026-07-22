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Football-La finale de la Coupe du monde attire un nombre record de 63 millions de téléspectateurs américains, signe que le football est désormais au cœur de l'actualité
information fournie par Reuters 22/07/2026 à 05:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Apporte des informations supplémentaires sur l'histoire des États-Unis en Coupe du monde) par Aditya Soni et Jaspreet Singh

Près de 63 millions d’Américains ont suivi dimanche la victoire de l’Espagne face à l’Argentine en finale de la Coupe du monde de la FIFA, pulvérisant les records d’audience et soulignant l’attrait croissant du football aux États-Unis après des décennies d’efforts pour élargir son public. Disputée dans le New Jersey, la finale est restée sans but jusqu’à ce que l’Espagne ouvre le score à la 106e minute, s’imposant ainsi 1-0 .

La retransmission en anglais de Fox FOXA.O a attiré 38,9 millions de téléspectateurs, tandis que la chaîne Telemundo de Comcast ( CMCSA.O ) et sa plateforme de streaming Peacock ont rassemblé 23,9 millions de téléspectateurs supplémentaires pour la retransmission en espagnol, ont indiqué les entreprises. L’audience combinée a largement dépassé les 22,3 millions de téléspectateurs américains qui avaient suivi la finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Cette forte audience a couronné ce que les analystes ont qualifié de parcours solide pour les diffuseurs du tournoi, Fox et Comcast ayant déboursé respectivement environ 485 millions et 600 millions de dollars pour des lots de droits incluant la Coupe du monde, selon les médias. Plusieurs matchs de la phase à élimination directe ont également enregistré des audiences supérieures à celles des récentes finales d’autres grands sports américains. La rencontre des huitièmes de finale entre l’Angleterre et le Mexique a attiré près de 45 millions de téléspectateurs, un chiffre bien supérieur aux quelque 27 millions qui ont suivi le 7e match des World Series de la Ligue majeure de baseball, lors duquel les Dodgers de Los Angeles ont battu les Blue Jays de Toronto en prolongation, et aux près de 25 millions qui ont suivi le 5e match des finales de la NBA, où les Knicks de New York ont mis fin à 53 ans de disette de titres en battant les Spurs de San Antonio. Bien que ces chiffres soient restés inférieurs aux quelque 126 millions de téléspectateurs qui avaient suivi le Super Bowl LX, lors duquel les Seahawks de Seattle avaient battu les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, ils ont marqué une étape importante pour un sport longtemps éclipsé aux États-Unis par le football américain, le basket-ball et le baseball. La Coupe du monde, co-organisée pour la première fois par les États-Unis, le Canada et le Mexique, a bénéficié d’horaires de coup d’envoi en prime time pour le public américain. Les supporters ont également été attirés par ce qui pourrait être la dernière participation à la Coupe du monde des plus grandes stars de leur génération, notamment l’Argentin Lionel Messi et son concurrent portugais de longue date, Cristiano Ronaldo. La dernière fois que les États-Unis ont accueilli la Coupe du monde, c’était en 1994. Fox One, qui détenait les droits de diffusion en streaming en anglais aux États-Unis, a enregistré 2,8 millions d’abonnements en juin, son meilleur mois depuis le lancement du service en août, soit plus du double des 1,1 million d’abonnements générés lors des play-offs de la NFL en janvier, selon le cabinet d’analyse Antenna.

La popularité du football auprès du public hispanophone a également contribué à une forte audience sur la chaîne hispanophone Telemundo.

“Les audiences ont largement dépassé les prévisions internes des deux chaînes, et de loin,” a déclaré Vicente Navarro, associé gérant de l’agence de marketing spécialisée dans le football GotDigital. Navarro a précisé qu’un spot publicitaire phare de 30 secondes diffusé lors des matchs de la phase à élimination directe coûtait jusqu’à 1 million de dollars, soit plus du double des tarifs de 2018. Parmi les principaux annonceurs figuraient PepsiCo PEP.O , Home Depot HD.N , Anheuser-Busch ABI.BR et Coca-Cola KO.N , selon le cabinet d’études de marché SensorTower.

À titre de comparaison, un spot publicitaire de 30 secondes diffusé pendant le Super Bowl coûte généralement environ 8 millions de dollars, voire plus.

LES PAUSES HYDRATATION S'AVÈRENT LUCRATIVES POUR FOX Au-delà des audiences, le tournoi s’est également révélé lucratif pour les diffuseurs, grâce notamment aux nouvelles “pauses hydratation” qui divisent les matchs en quatre segments et créent des opportunités publicitaires supplémentaires. Certains experts ont estimé que ces créneaux publicitaires supplémentaires avaient permis de compenser les coûts des droits de diffusion et d’attirer l’intérêt des marques de boissons et de produits alimentaires. Fox, dirigée par Lachlan Murdoch, devrait engranger au moins 250 millions de dollars rien qu’avec la publicité diffusée pendant les pauses d’hydratation, selon un rapport de juin du Hollywood Reporter . Telemundo n’a pas diffusé de publicités pendant ces pauses.

“Ce nouvel espace publicitaire génère indéniablement davantage de recettes pour la Coupe du monde,” a déclaré Luke Stillman, directeur général du cabinet d’études Madison and Wall. “Il serait surprenant que cette structure ne devienne pas une constante à l’avenir; les droits de diffusion vont donc prendre davantage de valeur.” Il reste toutefois difficile de savoir si certains des éléments “américanisés” du tournoi , notamment un grand spectacle à la mi-temps qui a été comparé au Super Bowl et a entraîné une pause de 27 minutes, bien au-delà de la mi-temps sacro-sainte de 15 minutes du football, perdureront. La FIFA a également annoncé que les champions de la Coupe du monde recevront pour la première fois une bague, en hommage à “l’une des traditions sportives américaines les plus emblématiques.”

La prochaine Coupe du monde sera co-organisée par l’Espagne, le Portugal et le Maroc en 2030, puis par l’Arabie saoudite en 2034. Ces deux tournois devraient se dérouler à des horaires moins favorables pour les téléspectateurs américains, ce qui pourrait peser sur les futures audiences.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 22/07/2026 à 05:05:58.

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