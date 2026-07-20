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Football-La Confédération sud-américaine plaide pour une Coupe du monde 2030 à 64 équipes
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 22:28

La CONMEBOL, l’instance dirigeante du football sud-américain, plaide pour un élargissement de la Coupe du monde 2030 à un nombre record de 64 équipes, au lendemain de la conclusion de la première édition à 48 sélections organisée en Amérique du Nord.

Le président de la CONMEBOL, Alejandro Dominguez, a défendu lundi cette formule élargie sur les réseaux sociaux, appelant la Fifa à augmenter le nombre de participants pour l’édition du centenaire du tournoi.

"La prochaine se jouera chez nous ! En 2030, la Coupe du monde arrive en Uruguay, en Argentine et au Paraguay", a écrit Alejandro Dominguez. "Ce sera une formidable opportunité pour le football de célébrer le centenaire de la Coupe du monde avec une compétition à 64 équipes."

La Fifa n’a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire concernant cette proposition.

Selon le projet actuellement approuvé, l’Espagne, le Portugal et le Maroc seront les principaux pays hôtes de la compétition, tandis que l’Uruguay, l’Argentine et le Paraguay accueilleront les matches d’ouverture commémoratifs marquant les 100 ans de la première Coupe du monde, disputée en Uruguay en 1930.

(Reportage Tommy Lund à Gdansk; version française Zakarya Meliani)

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1 commentaire

  • 22:46

    Au secours !
    Je plaide pour l'exclusion du Paraguay et d'une autre équipe, deviner laquelle ...

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