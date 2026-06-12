Football-L’attaque suédoise face au défi tunisien pour son entrée en Coupe du monde

* La Tunisie n'a encaissé aucun but lors des qualifications, remportant neuf victoires et un match nul

* Depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe suédoise, l'entraîneur Graham Potter a rétabli l'organisation défensive

* Le sélectionneur tunisien Sabri Lamouchi prévient que l'intensité de la Coupe du monde mettra à l'épreuve la solidité défensive de son équipe

La Suède peut se targuer d'une redoutable paire d'attaquants en la personne d'Alexander Isak et de Viktor Gyökeres, mais les deux joueurs auront fort à faire lors de leur premier match de la Coupe du monde, dimanche, dans le groupe F, face à une équipe tunisienne qui n'a concédé aucun but lors des qualifications.

Viktor Gyökeres, 28 ans, arrive aux États-Unis après avoir remporté le titre de champion d'Angleterre avec Arsenal, et c'est son but en fin de match lors de la victoire (3-2) contre la Pologne en barrage qui a permis à la Suède de décrocher son billet pour la Coupe du monde, où elle affrontera également les Pays-Bas et le Japon.

Malgré les blessures qui l'ont freiné depuis son transfert onéreux de Newcastle United à Liverpool en septembre dernier, Alexander Isak, 26 ans, n'en demeure pas moins, lorsqu'il est en forme, un joueur alliant vitesse et technique de quoi laisser même les meilleurs défenseurs sur place.

“Alex a connu une période difficile à Liverpool à cause de blessures, mais le joueur ne change pas, sa qualité ne change pas – il reste un joueur de très, très haut niveau,” a déclaré le sélectionneur suédois Graham Potter pendant la préparation de la Coupe du monde.

Alexander Isak aura besoin de toute cette qualité face à une équipe tunisienne qui s’est montrée solide comme un roc en défense lors des qualifications, remportant neuf victoires et un match nul pour se qualifier pour sa troisième Coupe du monde consécutive.

“(Cette performance défensive lors des qualifications) montre que vous êtes une grande équipe qui, avant tout, défend bien collectivement, même si la Coupe du monde sera d’un tout autre niveau”, a déclaré le sélectionneur tunisien Sabri Lamouchi à FIFA.com avant le tournoi.

“Les équipes que nous allons affronter nous imposeront des exigences bien plus élevées, avec un niveau d’intensité bien supérieur, et nous devrons nous montrer à la hauteur.”

L'approche quelque peu prudente de Sabri Lamouchi trouve son pendant chez Graham Potter, qui a pris les rênes de la Suède au milieu d’une campagne de qualification catastrophique qui a vu son équipe terminer dernière de son groupe avec deux points, ne se qualifiant que grâce à une place de barragiste en Ligue des Nations.

Depuis, Graham Potter a redressé la barre de la Suède, rétablissant une certaine organisation défensive et donnant carte blanche à Alexander Isak et Viktor Gyökeres pour aller de l’avant, soutenus par des ailiers créatifs tels que Lucas Bergvall, Anthony Elanga et Benjamin Nygren.

“Nous savons que gagner des matchs en football international n'est pas chose aisée, mais en même temps, il faut avoir la conviction que l'on peut remporter n'importe quel match”, a déclaré Graham Potter à Reuters avant le tournoi.

(Reportage Philip O'Connor, Hatem Maher; version française Zakarya Meliani)