Football-L'Arabie saoudite et le Sénégal font match nul lors de leur dernier match amical avant la Coupe du monde

par Ahmad ElGhannam

L'Arabie saoudite a fait match nul (0-0) mercredi face au Sénégal, réduit à 10 joueurs, lors du dernier match amical des deux équipes avant le coup d'envoi de la Coupe du monde.

Giorgos Donis, l'entraîneur grec de l'Arabie saoudite, a aligné une équipe de départ solide en première mi-temps avant d'effectuer 10 changements après la pause.

Le Sénégal a terminé le match à 10 après l'expulsion de l'attaquant Nicolas Jackson à la 84ème minute pour un deuxième carton jaune.

L'Arabie saoudite a livré une performance impressionnante en début de match, menaçant à plusieurs reprises le but du gardien Edouard Mendy, notamment à la 10ème minute lorsque Musab Al-Juwayr a failli marquer après une passe astucieuse du capitaine Salem Al-Dawsari.

Le gardien saoudien Mohammed Al-Owais a facilement repoussé une tête de Lamine Camara à la 14ème minute.

Mohammed Abu Al-Shamat a manqué une occasion de donner l'avantage à l'Arabie saoudite à la 30ème minute en envoyant un coup de tête au-dessus de la barre à bout portant.

Le Sénégal a mis la pression en fin de première mi-temps, mais n’a pas réussi à inquiéter sérieusement Mohammed Al-Owais.

Le remplaçant Ayman Yahya a décoché une frappe puissante de loin juste après l'heure de jeu, qui a frôlé le poteau droit.

L'Arabie saoudite débutera sa campagne dans le groupe H de la Coupe du monde contre l'Uruguay le 16 juin, avant d'affronter l'Espagne et le Cap-Vert.

Le Sénégal, quant à lui, débutera sa campagne dans le groupe I contre la France avant d'affronter la Norvège et l'Irak.

(Reportage Ahmed El Ghannam; version française Zakarya Meliani)