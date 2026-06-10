 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football-L'Arabie saoudite et le Sénégal font match nul lors de leur dernier match amical avant la Coupe du monde
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 14:19

par Ahmad ElGhannam

L'Arabie saoudite a fait match nul (0-0) mercredi face au Sénégal, réduit à 10 joueurs, lors du dernier match amical des deux équipes avant le coup d'envoi de la Coupe du monde.

Giorgos Donis, l'entraîneur grec de l'Arabie saoudite, a aligné une équipe de départ solide en première mi-temps avant d'effectuer 10 changements après la pause.

Le Sénégal a terminé le match à 10 après l'expulsion de l'attaquant Nicolas Jackson à la 84ème minute pour un deuxième carton jaune.

L'Arabie saoudite a livré une performance impressionnante en début de match, menaçant à plusieurs reprises le but du gardien Edouard Mendy, notamment à la 10ème minute lorsque Musab Al-Juwayr a failli marquer après une passe astucieuse du capitaine Salem Al-Dawsari.

Le gardien saoudien Mohammed Al-Owais a facilement repoussé une tête de Lamine Camara à la 14ème minute.

Mohammed Abu Al-Shamat a manqué une occasion de donner l'avantage à l'Arabie saoudite à la 30ème minute en envoyant un coup de tête au-dessus de la barre à bout portant.

Le Sénégal a mis la pression en fin de première mi-temps, mais n’a pas réussi à inquiéter sérieusement Mohammed Al-Owais.

Le remplaçant Ayman Yahya a décoché une frappe puissante de loin juste après l'heure de jeu, qui a frôlé le poteau droit.

L'Arabie saoudite débutera sa campagne dans le groupe H de la Coupe du monde contre l'Uruguay le 16 juin, avant d'affronter l'Espagne et le Cap-Vert.

Le Sénégal, quant à lui, débutera sa campagne dans le groupe I contre la France avant d'affronter la Norvège et l'Irak.

(Reportage Ahmed El Ghannam; version française Zakarya Meliani)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
SOITEC
124,55 -11,13%
CAC 40
8 197,03 -0,08%
Pétrole Brent
92,36 +0,02%
2CRSI
49,66 -1,37%
KALRAY
9,76 -12,86%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank