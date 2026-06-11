Football-Haïti modifie ses maillots de Coupe du monde après une contestation de la FIFA

Haïti a modifié ses maillots de Coupe du monde, qui représentaient une scène de guerre issue de la lutte pour l'indépendance du pays, après que la FIFA a déclaré qu'ils enfreignaient ses règles en matière de discours politique, a indiqué mercredi le fabricant Saeta.

Basée en Colombie, Saeta a déclaré avoir collaboré avec la Fédération Haïtienne de football sur ce design, qui, selon elle, “célébrait la fierté, la résilience et l’esprit” du peuple haïtien et ne se voulait pas une déclaration politique.

“Au cours du processus d’examen, la FIFA a estimé que certains éléments visuels pouvaient être interprétés différemment au regard de son règlement sur l’équipement et a finalement demandé des modifications du design”, a déclaré Saeta dans un communiqué.

“Bien que cette interprétation diffère de notre intention, Saeta a respecté la procédure et a mis en œuvre les exigences finales communiquées par la FIFA.”

La FIFA, l'instance dirigeante du football mondial, la Fédération Haïtienne de football et le responsable des relations avec les médias de l'équipe n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Haïti débutera sa campagne en Coupe du monde samedi à Boston contre l'Écosse, son adversaire du groupe C.

(Reportage Rory Carroll; version française Zakarya Meliani)