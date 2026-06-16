Football-Des Gazaouis déplacés par la guerre regardent la Coupe du monde depuis les décombres

Fadi Al-Arawi, footballeur évoluant en première division dans la bande de Gaza, n'a plus rejoué depuis la suspension des compétitions au début de la guerre il y a plus de deux ans et, comme la plupart des Gazaouis, il n'a plus de domicile pour regarder la Coupe du monde à la télévision.

Alors que le match de samedi entre le Qatar et la Suisse était sur le point de commencer, il portait son ancien maillot professionnel du Gaza Sports Club ainsi que les médailles qu'il remportées lors de compétitions internationales.

Dans l'obscurité, penché sur un ordinateur portable dont l'image saute sur l'écran, il essaie de capter un signal internet pour regarder le match avec un groupe d'amis dans une salle d’école transformée en refuge pour les Gazaouis déplacés par la campagne militaire israélienne.

"Vous voyez, c'est ça internet : ça commence déjà à s'interrompre et le match n'a même pas encore commencé", a déclaré Fadi Al-Arawi, 38 ans, à Reuters à Khan Younès, tandis que des drones israéliens bourdonnent au-dessus de leurs têtes.

"Vous entendez les drones ? On peut y rester à tout moment, on risque d'être bombardés".

Une grande partie de Gaza a été détruite et ses infrastructures gravement endommagées durant les deux ans d'offensive militaire israélienne sur le territoire, lancée après les attaques du Hamas d"octobre 2023.

Malgré une trêve conclue en octobre 2025, Israël a continué à mener des attaques à Gaza, et le Hamas a jusqu'à présent rejeté les appels à déposer les armes en échange du retrait des troupes israéliennes.

"MALGRÉ TOUT, NOUS REGARDERONS LES MATCHES"

La quasi-totalité de la population, soit plus de 2 millions de Palestiniens, vit dans une étroite bande de territoire contrôlée par le Hamas le long de la côte, principalement dans des tentes et des bâtiments endommagés.

Alaa Babli, qui tient le Royal Café à Gaza-Ville, a installé deux lignes électriques alternatives et une batterie de secours pour s'assurer que les matches tardifs puissent toujours être diffusés une fois que les générateurs à essence s'arrêtent après minuit.

Hani Abu Rizq, venu regarder un match sous les drapeaux égyptiens et marocains accrochés au mur du café, a déclaré que les Gazaouis ne sont jamais à l’abri de la peur lorsqu'ils se trouvent en public.

"Le café pourrait être pris pour cible", a-t-il déclaré. "Quelque chose à côté de moi pourrait être pris pour cible et je pourrais y laisser ma vie (...) Mais malgré tout ce que nous endurons, nous continuons, et nous regarderons les matches.”

La Fédération palestinienne de football affirme que 1.000 sportifs figuraient parmi les 73.000 Palestiniens tués par Israël au cours de la guerre depuis 2023, qu'il s'agisse d'enfants, d'amateurs de toutes disciplines sportives, d'arbitres ou de professionnels.

Israël a également détruit environ 285 installations sportives : certaines ont été entièrement rasées au bulldozer, d'autres bombardées.

Les forces israéliennes ont transformé des stades en camps de détention, dans lesquels de mauvais traitements auraient été infligés aux prisonniers, ce qu'Israël dément.

Le stade Al-Yarmouk, haut lieu du sport de l'enclave situé à Gaza-Ville, où Fadi Al-Arawi et d'autres professionnels jouaient autrefois devant des milliers de spectateurs, est aujourd'hui un camp de tentes accueillant des familles déplacées.

"Depuis la guerre d"extermination menée par Israël en 2023, le sport palestinien est une cible privilégiée de l’appareil militaire israélien", a déclaré Mustafa Siam, de la Fédération palestinienne de football.

(Reportage Nidal al-Mughrabi au Caire, Dawoud Abu Alkas et Hasseeb Al-Wazeer à Gaza, rédaction Nidal al-Mughrabi; version française Zakarya Meliani, édité par Benoit Van Overstraeten)