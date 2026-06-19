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Football/Coupe du monde-Une sauce américaine fait sensation chez les supporters
information fournie par Reuters 19/06/2026 à 20:42

Les supporters arrivés aux États-Unis pour le Mondial se sont pris d'affection pour un condiment très populaire dans le pays, au point que l'Administration de la sécurité des transports (TSA) a publié quelques conseils à l'intention de ceux qui souhaitent rapporter de la sauce ranch chez eux.

La sauce ranch, une sauce à salade crémeuse et savoureuse, peut accompagner des légumes, des ailes de poulet, des pizzas et des frites. Après avoir vu de nombreux messages sur les réseaux sociaux dans lesquels des supporters déclaraient leur amour pour cet assaisonnement, la TSA a décidé de publier des avertissements utiles.

“Si vous venez assister à un très grand événement sportif et que vous découvrez la sauce ranch pendant votre séjour… veuillez la mettre dans votre bagage en soute lors de votre retour”, ont-ils écrit sur Instagram.

“Si vous voyagez aux États-Unis, veillez à ce que vos sauces en bagage à main ne dépassent pas 100ml et placez les récipients plus grands dans vos bagages enregistrés. Certains héros portent une cape. D’autres ramènent de la sauce ranch.”

La TSA a également conseillé aux voyageurs d’éviter de jeter leur sauce ranch avant d’arriver au contrôle de sécurité, car les compagnies aériennes se chargeront de l’enregistrer pour eux.

(Reportage Trevor Stynes; version française Zakarya Meliani, édité par Zhifan Liu)

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