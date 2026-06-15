Football/Coupe du monde-Nunes espère que Dias sera apte pour le premier match du Portugal

PALM BEACH GARDENS, Floride, 14 juin (Reuters) - L ’international portugais Matheus Nunes considère Ruben Dias comme indispensable et espère que le défenseur central sera apte mercredi pour leur premier match de la Coupe du monde contre la République démocratique du Congo.

Ruben Dias, qui évolue aux côtés de Matheus Nunes à Manchester City, s'est entraîné à l'écart du groupe lundi, sans que la raison ne soit révélée.

“Nous savons tous à quel point il est important pour cette équipe”, a déclaré Matheus Nunes. "C'est l'un des leaders, une présence vocale dans le vestiaire et à l'extérieur."

Matheus Nunes a également répondu aux critiques des médias concernant l’arrivée tardive du Portugal sur le sol américain et l’utilisation très médiatisée des installations de plage à leur camp d’entraînement, en Floride.

“Cela a toujours fait partie du programme de travail. Nous allons à la plage le matin pour nous acclimater, puis, l’après-midi, nous faisons notre entraînement habituel quotidien”, a-t-il expliqué.

La polyvalence de Matheus Nunes offre plusieurs options au sélectionneur portugais Roberto Martínez. Le joueur de 27 ans, né au Brésil, s’est dit heureux d’être considéré aussi bien comme milieu de terrain que comme arrière latéral.

“Je pense que je suis à l'aise à ces deux postes. J’ai évolué à plusieurs postes et je me sens à l’aise dans chacun, je n’ai pas vraiment de préférence", a-t-il ajouté.

(Reportage d'Ayhan Uyanik et Joyce Zhao, rédigé par Nick Mulvenney; version française Zakarya Meliani, édité par Vincent Daheron)