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Football/Coupe du monde-Neymar poursuit sa remise en forme
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 19:22

Neymar a franchi mercredi une nouvelle étape vers une remise en forme, en quittant l'infirmerie pour rejoindre le terrain d'entraînement, où il a retrouvé ses coéquipiers pour la première fois depuis l'arrivée des quintuples champions du monde dans le New Jersey.

L'attaquant de 34 ans, en convalescence après une blessure au mollet droit, a été aperçu en train de participer à des exercices avec le groupe après un échauffement à part avec ballon au pied, à deux jours du match du Brésil contre Haïti (groupe C) à Philadelphie.

Mardi, le numéro 10 brésilien avait, lors d'une séance à huis clos, foulé la pelouse pour la première fois depuis l’arrivée de l'équipe sur le sol nord-américain, la Fédération brésilienne précisant qu'il avait alors effectué une préparation physique et eu quelques contacts avec le ballon.

Reste à savoir si cela se traduira par le retour à un entraînement complet, voire une place sur le banc contre Haïti.

Des sources proches de la sélection brésilienne ont indiqué que le staff technique faisait preuve de prudence et n'avait pas l'intention d'accélérer son rétablissement.

Survenue lors de la défaite (3-0) de son club Santos face à Coritiba le mois dernier, cette atteinte au mollet est la dernière d'une longue série de blessures et de contretemps physiques pour Neymar, qui n'a plus joué pour le Brésil depuis près de trois ans.

La campagne de la Seleção a démarré difficilement par un match nul (1-1) contre le Maroc, l'équipe courant après un sixième titre de champion du monde depuis 2002.

(Reportage Fernando Kallas; version française Zakarya Meliani; édité par Benoit Van Overstraeten)

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