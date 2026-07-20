Football/Coupe du monde-Messi évoque une douleur "immense" après la défaite de l'Argentine en finale

Au lendemain de la défaite de l’Argentine face à l’Espagne, Lionel Messi a dit lundi ressentir une douleur "immense", tout en saluant le parcours de son équipe, qui a atteint la finale de la Coupe du monde pour la deuxième fois d'affilée.

Il a également remercié les supporters pour leur soutien tout au long de la compétition.

La Roja s’est imposée (1-0) après prolongation lors de la finale disputée dimanche à East Rutherford, dans le New Jersey. Ferran Torres a inscrit le but décisif, privant ainsi les champions du monde 2022 d’un deuxième titre consécutif.

Ce résultat a mis fin à la tentative de l’Argentine de devenir la première équipe masculine à conserver son titre mondial depuis le Brésil en 1962.

"La douleur est immense et il faudra beaucoup de temps pour que cette blessure guérisse", a écrit Lionel Messi sur les réseaux sociaux.

"Mais je garderai aussi tous les bons souvenirs (...) le soutien de tout un pays qui, associé au travail et aux efforts de ce groupe, nous a permis d’être, une fois encore, parmi les meilleures équipes du monde."

Lionel Messi, âgé de 39 ans, a également félicité l’Espagne et estimé que l’Argentine pouvait être fière d’avoir atteint deux finales de Coupe du monde d’affilée.

L’attaquant de l’Inter Miami est par ailleurs devenu le deuxième joueur de l’histoire, après le Brésilien Cafu, à disputer trois finales de Coupe du monde masculine, avec les éditions de 2014, 2022 et 2026.

Lionel Messi reste le joueur le plus titré de l’histoire de la sélection argentine. Il a conduit l’Albiceleste au sacre mondial en 2022, ainsi qu’aux titres de la Copa América en 2021 et 2024, sans oublier la Finalissima remportée en 2022. Huit fois Ballon d’Or, il est largement considéré comme l’un des plus grands footballeurs de tous les temps.

"Une fois de plus, nous avons réussi à nous rassembler en tant que nation et à rester unis, en partageant l’immense fierté d’être Argentins", a également noté Lionel Messi.

(Reportage Angelica Medina à Mexico; version française Zakarya Meliani)