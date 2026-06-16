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Football/Coupe du monde-Les joueurs sud-coréens boycottent les médias
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 19:47

Les joueurs sud-coréens ont boycotté leurs obligations médiatiques lors de la Coupe du monde après que des journalistes du pays auraient tourné en dérision le service militaire du capitaine Son Heung-min, ont rapporté plusieurs médias.

En Corée du Sud, tous les hommes valides doivent effectuer environ 21 mois de service militaire dans le cadre des efforts visant à maintenir une force de dissuasion face à la Corée du Nord.

Des dérogations sont toutefois accordées aux sportifs qui remportent des titres aux Jeux asiatiques ou des médailles olympiques. Son Heung-min et ses coéquipiers ont obtenu ce droit en décrochant la médaille d’or aux Jeux asiatiques de 2018.

"La Fédération coréenne de football (KFA) exprime ses regrets face aux propos inappropriés tenus par certains représentants des médias lors de l’entraînement de l’équipe nationale au camp de base de Guadalajara", a déclaré la KFA dans un communiqué.

"La récente divulgation de conversations inappropriées entre certains représentants des médias sur le site d’entraînement a provoqué un grand choc et une grande déception au sein de l’équipe."

La KFA a également demandé aux médias de faire preuve d'une "plus grande considération et d’une attitude responsable" envers l’équipe.

Les responsables des relations avec les médias de l’équipe de Corée du Sud n’ont pas répondu à une demande de commentaire.

Les Sud-Coréens devront toutefois honorer les obligations médiatiques imposées par la Fifa.

(Reportage Rohith Nair à Miami; version française Zakarya Meliani, édité par Vincent Daheron)

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