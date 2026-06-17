Football/Coupe du monde-Les États-Unis veulent confirmer face à une Australie revancharde

Les États-Unis espèrent poursuivre sur leur lancée après avoir entamé la Coupe du monde par une prestation offensive séduisante, mais devront se méfier d’une équipe d’Australie qui a débuté le tournoi par une victoire retentissante et qui est galvanisée par ce qu’elle considère comme un manque de respect à son égard de la part de certains commentateurs américains.

Rares sont ceux qui auraient prédit que le match de vendredi pourrait déterminer qui terminera en tête du groupe D, mais la victoire écrasante (4-1) des co-organisateurs face au Paraguay, suivie de la victoire (2-0) des Socceroos face à la Turquie, fait des vainqueurs les grands favoris pour terminer premiers du groupe.

La qualité de jeu et la confiance affichées par les États-Unis lors de leur large succès contre le Paraguay ont logiquement attisé l’enthousiasme de leurs supporters, un élan que l’équipe cherchera à entretenir à Seattle.

Mais l’Australie représente une menace de taille : physique, bien organisée défensivement et redoutable en contre-attaque, où elle se montre rapide et efficace, comme elle l’a démontré face à la Turquie.

Les États-Unis sont pleinement conscients des dangers que représente l’Australie, après un "match amical" houleux en octobre au cours duquel Christian Pulisic avait dû quitter le terrain sur blessure. La disponibilité de l’attaquant pour la revanche est à nouveau incertaine alors qu’il s’est entraîné à part cette semaine.

Bien que Pulisic souffre d’un problème au mollet contracté initialement à l’entraînement, son coéquipier Timothy Weah a déclaré mardi que l’ailier, qui avait été remplacé à la mi-temps contre le Paraguay après avoir aggravé sa blessure, devrait être en mesure de jouer un rôle.

"Je pense qu’il sera prêt pour le match… Je prie juste pour qu’il se sente à 100% de ses capacités, on aura besoin de lui", a-t-il déclaré.

LES JOUEURS AMÉRICAINS BALAYENT LES COMMENTAIRES SUR L'AUSTRALIE

Certains commentateurs américains se sont montrés méprisants à l'égard de l'Australie, poussant le milieu de terrain Connor Metcalfe à déclarer ce mois-ci qu'il y avait eu "tellement de bêtises" et qu'il en "avait assez".

Mais la Turquie sait mieux que quiconque ce qu’il en coûte de sous-estimer l’Australie : avant leur défaite surprise, le capitaine Hakan Çalhanoğlu avait assuré que son équipe était "plus talentueuse" et qu’elle allait "dominer" son adversaire.

Peut-être avec plus de prudence, après que le buteur Nestory Irankunda a déclaré que l’Australie avait puisé sa motivation dans les propos de Hakan Çalhanoğlu, Timothy Weah a tenté de calmer le jeu en affirmant que "tous ces discours ne sont que du bruit."

Son coéquipier américain Sebastian Berhalter s’est souvenu de la rencontre d’octobre, lorsque Mauricio Pochettino avait sermonné ses joueurs pour leur incapacité à répondre au défi physique imposé par les Australiens.

"Regardez ce match de l’année dernière, on voyait bien qu’ils étaient prêts à en découdre", a-t-il déclaré mardi. " Je pense que c’est à ce moment-là que Mauricio a piqué sa colère à la mi-temps en disant : 'Ces gars-là ne peuvent pas nous malmener'."

Timothy Weah a déclaré que les États-Unis étaient devenus "plus agressifs" depuis, et Sebastian Berhalter a attribué ce changement à Mauricio Pochettino, affirmant que l’Argentin avait "montré aux Américains de quoi nous étions capables".

"On est Américains, nous ne nous laissons pas marcher sur les pieds", a déclaré Sebastian Berhalter. Mais l’Australien Alessandro Circati a tenu un discours tout aussi affirmé au sujet de ses compatriotes : "Nous non plus."

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(Reportage Sam Tobin; version française Zakarya Meliani, édité par Zhifan Liu)