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Football/Coupe du monde-Les données des passeports des joueurs argentins ont été divulguées à la suite d'une faille de sécurité
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 14:53

Une faille de sécurité a entraîné la fuite des données de passeport de tous les joueurs de la sélection argentine avant le match amical de préparation à la Coupe du monde contre l'Islande mardi, dont Lionel Messi, selon des médias.

Les numéros de passeport, figurant sur la feuille de match officielle, auraient dû être masqués avant d'être communiqués aux médias et au public. Mais au Jordan-Hare Stadium, en Alabama, ils ont été diffusés sans avoir été caviardés.

Reuters a contacté la Fédération argentine de football et la FIFA pour obtenir leurs commentaires.

L'Argentine a remporté le match (3-0) devant plus de 88 000 spectateurs, Lionel Messi marquant son retour après une blessure aux ischio-jambiers en inscrivant un but deux minutes après son entrée en jeu en deuxième mi-temps.

Lautaro Martínez a été victime d'une faute dans la surface de réparation après avoir reçu une passe en profondeur de Messi.

Lionel Messi a calmement transformé le penalty qui en a résulté pour donner une avance de (2-0) à son équipe et est devenu le plus vieux buteur de l'Argentine à l'âge de 38 ans et 11 mois, soit deux mois de plus qu'Ángel Labruna, qui détenait le précédent record depuis 1957.

L'Argentine entamera la défense de son titre mardi par un match du groupe J contre l'Algérie.

(Reportage Chiranjit Ojha; version française Zakarya Meliani)

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