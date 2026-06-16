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Football/Coupe du monde-Le Mexique et la Corée du Sud s'affrontent pour la tête du groupe A
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 20:28

* Le défenseur mexicain César Montes est suspendu après avoir reçu un carton rouge contre l'Afrique du Sud

* La Corée du Sud s'est imposée (2-1) face à la République tchèque grâce à un but décisif inscrit en fin de match par Oh Hyeon-gyu

* Les milieux de terrain sud-coréens Bae Jun-ho et Kim Min-jae sont sur le point de faire leur retour après une blessure

Le Mexique et la Corée du Sud, tous deux invaincus, s’affrontent jeudi à Guadalajara, avec en jeu la première place du groupe A de la Coupe du monde.

Le Mexique, co-organisateur du tournoi, a débuté la compétition par une victoire (2-0) contre l'Afrique du Sud. Le sélectionneur Javier Aguirre doit cependant prendre des décisions cruciales concernant la composition de son équipe après l'expulsion du défenseur César Montes lors d'une seconde mi-temps chaotique qui a donné lieu à trois cartons rouges.

Le capitaine Edson Álvarez fait partie des options pour combler le vide en défense centrale, tandis que l'arrière droit Israel Reyes pourrait également être replacé dans l'axe.

Javier Aguirre pourrait également confier une place de titulaire à Gilberto Mora, après une entrée en jeu impressionnante de l'adolescent lors du match d'ouverture. À 17 ans, Gilberto Mora est le plus jeune joueur du tournoi et a dynamisé l’attaque mexicaine, renforçant ainsi les appels en faveur de sa présence dans le onze de départ.

La Corée du Sud a également débuté par une victoire, s’imposant (2-1) face à la République tchèque grâce à un but décisif inscrit en fin de match par l’attaquant Oh Hyeon-gyu.

PRÉPARATION PERTURBÉE

Les options de l’entraîneur Hong Myung-bo se sont élargies depuis ce match, les milieux de terrain Bae Jun-ho et Kim Tae-hyeon étant sur le point de faire leur retour après des blessures qui avaient perturbé leur préparation pour le tournoi.

Hong Myung-bo doit également déterminer comment utiliser au mieux son capitaine Son Heung-min, dont l’influence a diminué depuis son transfert l’année dernière au LAFC, club de la Major League Soccer.

L’ancien attaquant de Tottenham Hotspur était titulaire lors du premier match, mais pourrait être aligné dans un rôle de soutien plus en retrait si Hong Myung-bo choisit de récompenser Oh Hyeon-gyu, l’auteur du but décisif, en lui accordant une place dans le trio offensif de départ.

Si les deux équipes restent bien placées pour atteindre les huitièmes de finale, terminer en tête du groupe leur offrirait probablement un parcours plus favorable dans la compétition et leur éviterait une confrontation précoce avec un autre vainqueur de groupe.

Ce match renoue aussi un lien inattendu entre deux groupes de supporters dont la relation remonte à la Coupe du monde 2018, lorsque les supporters mexicains avaient célébré la victoire de la Corée du Sud sur l’Allemagne, qui avait permis au Mexique de se qualifier pour les huitièmes de finale.

Huit ans plus tard, cette amitié sera brièvement mise en suspens.

(Reportage Janina Nuno Rios à Mexico; version française Zakarya Meliani, édité par Zhifan Liu)

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