Football/Coupe du monde-Le Maroc procède à deux changements pour cause de blessure

Le Maroc a été privé de deux titulaires blessés : Nayef Aguerd et Abdessamad Ezzalzouli ont été remplacés dans son effectif pour la Coupe du monde.

Le défenseur Marwane Saadane, qui évolue en Arabie saoudite, et l'attaquant Amine Sbai ont été ajoutés à la liste en remplacement, ont confirmé la Fédération Marocaine et la FIFA.

Nayef Aguerd, 30 ans, n'a plus joué depuis début mars en raison d'une blessure à l'aine qui a nécessité une intervention chirurgicale. Sa convalescence a pris un coup d'arrêt en avril lorsqu'on a découvert qu'il souffrait d'une pubalgie.

Le sélectionneur marocain Mohamed Ouahbi a gardé l'espoir que Nayef Aguerd se remettrait à temps, mais a décidé jeudi qu'il ne serait pas prêt pour le tournoi qui se déroulera ce mois-ci au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Abdessamad Ezzalzouli, 24 ans, s'est blessé lors d'un incident malheureux au cours du match amical du week-end contre la Norvège à Harrison, dans le New Jersey.

Alors que le Maroc défendait un corner, son coéquipier Chadi Riad a atterri maladroitement sur le genou droit d'Abdessamad Ezzalzouli. Ce dernier a tenté de continuer à jouer, mais a rapidement dû être remplacé.

Nayef Aguerd et Abdessamad Ezzalzouli faisaient tous deux partie de la sélection marocaine qui a atteint les demi-finales de la dernière Coupe du monde au Qatar, ainsi que la finale de la Coupe d'Afrique des nations au Maroc en janvier.

Nayef Aguerd s'était toutefois déjà blessé lors de la dernière Coupe du monde, en huitièmes de finale contre l'Espagne, et avait manqué les trois matchs suivants de la compétition.

Marwane Saadane, 34 ans, a fait ses débuts avec le Maroc en 2015 mais n'a été qu'un membre occasionnel de l'équipe depuis, tandis qu'Amine Sbai, 25 ans, qui évolue principalement sur l'aile gauche, a disputé son premier match international au début du mois lors d'un match amical de préparation à la Coupe du monde contre le Burundi.

Marwane Saadane et Amine Sbai ont tous deux été emmenés aux États-Unis en renfort et s'entraînent avec l'équipe. Marwane Saadane a participé au match nul (1-1) de dimanche contre la Norvège en tant que remplaçant en deuxième mi-temps, tandis qu'Amine Sbai figurait parmi les remplaçants.

Le Maroc débutera sa campagne dans le groupe C de la Coupe du monde contre le Brésil au New York/New Jersey Stadium samedi.

(Reportage Mark Gleeson; version française Zakarya Meliani)