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Football/Coupe du monde-La Fédération portugaise officialise le départ de Roberto Martínez
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 15:55

La Fédération portugaise de football (FPF) a confirmé mercredi le départ du sélectionneur national Roberto Martínez.

"La Fédération portugaise de football annonce qu'elle a officiellement mis fin ce mercredi à sa relation contractuelle avec le sélectionneur national, Roberto Martínez, ainsi qu'avec son staff technique", indique la FPF dans un communiqué.

Cette annonce intervient deux jours après que Roberto Martínez a déclaré qu'il quitterait ses fonctions à la suite de la défaite du Portugal face à l'Espagne (1-0) en huitièmes de finale, lundi.

Âgé de 52 ans, l'Espagnol avait été nommé à la tête de la sélection portugaise en janvier 2023 après son départ de la Belgique. Il a notamment conduit le Portugal au titre en Ligue des nations de l'UEFA en 2025.

La FPF a précisé avoir déjà entamé la recherche de son successeur, avec pour objectif de "continuer à promouvoir l'ambition et la culture de la victoire" au sein de la sélection nationale.

(Reportage Karan Prashant Saxena; version française Zakarya Meliani, édité par Sophie Louet)

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