Football/Coupe du monde-La défense brésilienne reste une énigme après le forfait de Wesley França

par Marcelo Teixeira

Le Brésil, quintuple champion du monde, dispute son premier match de Coupe du monde contre le Maroc samedi, alors que nous en savons encore peu sur la façon dont Carlo Ancelotti va résoudre les problèmes défensifs auxquels son équipe est confrontée.

Ironie du sort pour une équipe historiquement réputée pour son sens de l'attaque, c'est la défense du Brésil qui a été au centre des discussions lors de la conférence de presse de mardi.

Le Brésil a perdu son arrière droit titulaire, Wesley França, forfait après s'être blessé au muscle de la cuisse lors du match amical de samedi dernier contre l'Égypte.

Les remplaçants potentiels — Roger Ibañez ou Danilo Luiz da Silva — n'ont pas joué régulièrement à ce poste récemment, les deux évoluant actuellement davantage en défense centrale ou au poste d'arrière latéral.

“Nous travaillons dur pour aborder le match dans les meilleures conditions possibles. C’est tout ce que je peux vous dire”, a déclaré Roger Ibanez aux journalistes à l’hôtel du Brésil à Basking Ridge, dans le New Jersey.

“Si je vous en dis plus, j’aurai des ennuis”, a-t-il ajouté lorsqu’on lui a demandé s’il s’attendait à être titulaire et, le cas échéant, s’il jouerait au poste d’arrière droit ou dans un rôle plus central.

Carlo Ancelotti a choisi de ne pas convoquer d’arrière droit spécialisé pour remplacer Wesley França, préférant faire appel au milieu de terrain de l’Atalanta Éderson.

Roger Ibañez, qui évolue au sein du club saoudien Al-Ahli, a déclaré que Carlo Ancelotti n’avait pas encore eu de discussions spécifiques avec lui ou Danilo Luiz da Silva à ce sujet, laissant entendre qu’une décision finale n’avait pas encore été prise.

Il a toutefois ajouté que son propre style était plus défensif que celui de Wesley França, le défenseur blessé offrant une plus grande menace offensive sur le flanc.

Carlo Ancelotti pourrait également choisir d'aligner un milieu de terrain au poste d'arrière droit.

(Reportage de Marcelo Teixeira ; version française Zakarya Meliani)