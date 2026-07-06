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Football/Coupe du monde-L'Espagne élimine le Portugal grâce à un but de Merino en fin de match
information fournie par Reuters 06/07/2026 à 23:24

L'Espagne s'est qualifiée lundi pour les quarts de finale en battant le Portugal (1-0) en huitièmes de finale grâce à un but de Mikel Merino dans le temps additionnel.

Entré en jeu en cours de match, Mikel Merino a inscrit le but de la victoire à la 91ème minute, reprenant une passe en profondeur de son coéquipier Ferran Torres, également remplaçant, qui avait pris de vitesse la défense portugaise.

Championne d'Europe en titre, la Roja poursuit ainsi son parcours dans la compétition tout en prolongeant sa série de matches sans encaisser de but.

Cette élimination du Portugal pourrait marquer la fin de la carrière internationale de Cristiano Ronaldo.

L'Espagne affrontera en quarts de finale le vainqueur de la rencontre entre les États-Unis et la Belgique.

(Reportage Fernando Kallas; version française Zakarya Meliani)

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