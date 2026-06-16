Football/Coupe du monde–L'Espagne doit garder son calme après son nul face au Cap-Vert

* L'Espagne affrontera l'Arabie saoudite dimanche à Atlanta lors de son deuxième match du groupe H

* L'Espagne n'a remporté que trois de ses douze derniers matches de Coupe du monde

* L'Arabie saoudite a fait match nul (1-1) contre l'Uruguay lors de l'autre rencontre du groupe H disputée lundi.

Les joueurs espagnols doivent garder la tête froide, remonter leur moral et montrer le meilleur d’eux-mêmes, a déclaré mardi l’attaquant Mikel Merino, alors que les anciens champions du monde digéraient le choc d’avoir été tenus en échec par le petit poucet capverdien.

Les champions du monde 2010 ont fait match nul (0-0) face à cette nation insulaire africaine lors de leur premier match du groupe H, lundi à Atlanta, un résultat surprenant qui a mis les Espagnols, grands favoris, sur la défensive.

Mikel Merino a expliqué que ses coéquipiers avaient géré cette déception de différentes manières, mais qu’ils avaient désormais hâte de se racheter.

"Certains revisionnent le match ; d’autres pensent à autre chose. Nous avons dû avaler la déception de ne pas avoir obtenu les trois points. L’important est de se remettre et de se concentrer sur le prochain match."

DÉFAITE LORS DU PREMIER MATCH

On se souvient que l’Espagne avait perdu son premier match de la Coupe du monde 2010 face à la Suisse avant de remporter le tournoi.

"Nous avons déjà connu ce genre de remous et nous gérons la situation de la même manière. Nous restons humbles, mais nous savons que nous formons une bonne équipe."

"Nous pouvons nous améliorer, mais nous avons également bien joué contre le Cap-Vert. Nous devons garder la tête froide, ce sont des moments où il faut rester calmes."

Quant à ce qui n’a pas fonctionné contre le Cap-Vert, Mikel Merino a ajouté : "L’entraîneur et les analystes doivent identifier les problèmes et nous dire ce qui aurait pu être mieux fait. Nous pratiquons l’autocritique même lorsque nous gagnons."

Depuis son triomphe de 2010, l’Espagne n’a remporté que trois de ses douze derniers matchs de Coupe du monde.

L’Espagne sera de retour à Atlanta dimanche pour son deuxième match contre l’Arabie saoudite, qui a fait match nul (1-1) contre l’Uruguay lundi.

(Reportage Mark Gleeson à Atlanta; version française Zakarya Meliani, édité par Zhifan Liu)