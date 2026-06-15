Football/Coupe du monde-L'Angleterre défie la Croatie avec la tête du groupe L en jeu

* L'Angleterre s'est qualifiée avec un parcours sans faute et n'a encaissé aucun but

* La Croatie est restée invaincue lors des qualifications et a fait match nul contre la République tchèque

* Thomas Tuchel doit prendre des décisions concernant la composition de l'équipe, notamment pour le poste de numéro 10

L'Angleterre entame sa Coupe du monde mercredi à Arlington, au Texas, face à la Croatie dans un premier match particulièrement important pour les deux équipes favorites du groupe L.

Dans un groupe qui comporte également le Ghana et le Panama, le vainqueur de ce choc prendrait d’entrée les commandes de la poule. Une défaite, au contraire, ajouterait un peu de pression concernant la qualification. Ce match ravive également quelques souvenirs de la victoire croate contre l'Angleterre en prolongation lors de la demi-finale de 2018. Bien que les deux équipes aient évolué, le poids psychologique de cette soirée persiste. L'Angleterre aborde le tournoi parmi les équipes favorites, après avoir survolé les qualifications avec un bilan parfait et aucun but encaissé. Sous la houlette de Thomas Tuchel, la sélection semble plus structurée et plus disciplinée sur le plan tactique, s’articulant autour d’un noyau composé d’Harry Kane, Jude Bellingham et Bukayo Saka. Jordan Henderson estime que la force de l'équipe va au-delà des qualités individuelles. Interrogé sur ce qui rend ce groupe spécial, le milieu de terrain, qui fêtera ses 36 ans le jour du match, a déclaré : “C'est le fait d'être ensemble, bien sûr, car il y a des moments difficiles dans les tournois, surtout en Coupe du monde. Tout ne va pas toujours se passer comme on le souhaite, et plus on sera soudés en tant que groupe, plus ce sera facile.” “J'ai le sentiment que nous sommes bien placés. Il s'agit simplement de bien démarrer ce premier match et, pour nous, de montrer au monde entier de quoi nous sommes capables.” Les principaux dilemmes de Thomas Tuchel portent davantage sur la sélection que sur la forme physique, avec une concurrence au milieu de terrain, en défense et en numéro 10, où Jude Bellingham et Morgan Rogers se disputent le poste. La Croatie reste toutefois l’une des équipes les plus solides des tournois internationaux. Invaincue lors des qualifications et articulée autour de la présence inébranlable de Luka Modrić, âgé de 40 ans, elle allie expérience et discipline tactique. La bataille au milieu de terrain sera probablement décisive. Le pressing intense de l'Angleterre cherchera à perturber le rythme de la Croatie, tandis que Luka Modrić, qui dispute sa cinquième et probablement dernière Coupe du monde, et Mateo Kovačić viseront à contrôler la possession et à ralentir le tempo. Pour l'Angleterre, ce match d'ouverture est l'occasion de confirmer son statut de prétendante au titre. Pour la Croatie, c'est une nouvelle chance de défier les pronostics.

(Reportage Lori Ewing; version française Zakarya Meliani, édité par Vincent Daheron)