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Football/Coupe du monde-L'Angleterre cherche la clé pour contenir Haaland
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 23:35

L’un des attaquants les plus redoutés au monde, Erling Haaland, se dressera samedi entre l’Angleterre et une place en demi-finale de la Coupe du monde, un défi que l’équipe de Thomas Tuchel abordera avec l’avantage de bien connaître le buteur norvégien.

Depuis quatre ans, l’infatigable Erling Haaland terrorise les défenses de Premier League sous les couleurs de Manchester City. Il marque à un rythme impressionnant et est devenu un adversaire familier pour bon nombre des internationaux anglais.

À 25 ans, Erling Haaland possède une combinaison effrayante de puissance, de vitesse et de sens du but. Déjà auteur de sept buts dans cette Coupe du monde, il représente une menace permanente, et l’Angleterre sait que lui laisser le moindre espace samedi à Miami pourrait se révéler fatal.

Interrogé sur la manière de contenir l'attaquant norvégien, le milieu de terrain anglais Morgan Rogers a éclaté de rire. "Est-ce que quelqu’un a déjà vraiment réussi à arrêter Erling Haaland ? Je n’en suis pas sûr, mais on va essayer", a-t-il déclaré en conférence de presse.

"C’est un joueur incroyable. Ce qu’il fait, les statistiques qu’il affiche, tout cela montre à quel point il est fort. Il faudra peut-être surtout essayer de couper les ballons qui arrivent jusqu’à lui et limiter les occasions qu’il peut se créer, parce qu’il est d’une efficacité redoutable devant le but."

Aston Villa, le club de Morgan Rogers, a réussi à empêcher Haaland de marquer lors des quatre dernières visites de Manchester City à Villa Park, même si le milieu anglais estime que cela tient aussi en partie à la chance. Il a également souligné que d’autres joueurs norvégiens évoluant en Angleterre, comme Martin Ødegaard, capitaine d'Arsenal et de la Norvège, constituaient eux aussi des menaces importantes.

L’Angleterre abordera cette rencontre portée par son spectaculaire succès 3-2 contre le Mexique en huitièmes de finale, obtenu malgré une infériorité numérique. Un match qui a offert l’une des prestations les plus mémorables de la sélection anglaise en Coupe du monde ces dernières années.

UN EFFECTIF ÉPUISÉ

Les Three Lions ont regagné leur camp de base de Kansas City aux premières heures de lundi matin après une rencontre qui, selon Morgan Rogers, les avait laissés complètement exténués.

"Le message aujourd’hui, lors de notre premier entraînement depuis notre retour, c’était de repartir au combat, d’aller encore plus loin, tout en sachant qu'on peut encore progresser et s'améliorer", a-t-il dit.

"Pour beaucoup d’entre nous, ce sera le plus grand match de notre carrière jusqu’à présent, surtout dans le contexte d’une Coupe du monde et dans de telles circonstances."

Morgan Rogers a également déclaré que le groupe était ravi de voir Jordan Henderson réintégrer le camp de base après avoir été opéré d'un bras à la suite d'une blessure contractée lors des célébrations d'après-match à Mexico.

"Cela montre parfaitement le genre de personne qu’il est", a dit le milieu de terrain. "Le voir ce (mercredi) matin, souriant et toujours aussi positif, quoi qu’il lui soit arrivé ces dernières 48 heures, c’est formidable pour nous. C’est un peu le cœur battant de ce groupe."

Une nouvelle tradition s’est installée parmi les supporters anglais pendant ce Mondial : après les matches, joueurs et fans reprennent en chœur "Wonderwall" d’Oasis.

Interrogé sur sa connaissance des paroles, Morgan Rogers a de nouveau éclaté de rire. "Je ne pense pas qu’on puisse être anglais sans connaître les paroles", a-t-il lancé. "C’est une chanson tellement connue que tout le monde doit les connaître. Sinon, il vaut mieux les apprendre rapidement."

(Lori Ewing; version française Zakarya Meliani)

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