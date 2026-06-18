Football/Coupe du monde-L'Allemagne passe un premier test face à la Côte d'Ivoire

Dans les rangs de l'équipe d'Allemagne, un nom est dans tous les esprits : celui de l’ailier ivoirien Yan Diomandé, dont l'ascension fulgurante en Bundesliga cette saison en a fait la principale menace pour les quadruples champions du monde.

Le match contre la Côte d'Ivoire, samedi à Toronto, constituera le premier vrai test pour l'Allemagne, qui a signé sa dixième victoire consécutive en écrasant la modeste équipe de Curaçao (7-1), dimanche, lors de son entrée en lice à la Coupe du monde de football.

Sa défense devra contenir le puissant Yan Diomandé si elle veut enchaîner et se qualifier pour les huitièmes de finale du Mondial pour la première fois depuis 2014.

Le joueur de 19 ans a inscrit son premier but professionnel il y a un peu plus d'un an, alors qu’il évoluait à Leganés, en Espagne, et s'est révélé en rejoignant le RB Leipzig en juillet 2025.

Pour sa première saison avec le club allemand, il a inscrit 12 buts et délivré huit passes décisives en Bundesliga, au point de susciter l’intérêt de plusieurs grands clubs européens.

"Son évolution a été fulgurante. Il y a un an, presque personne ne le connaissait", a déclaré le capitaine de la sélection allemande Joshua Kimmich.

"Il vient de réaliser une saison exceptionnelle, même si Leipzig a connu quelques difficultés. Il a été régulier et très spectaculaire. Ses dribbles sont exceptionnels, avec des feintes de pas et des accélérations fulgurantes. Une vitesse incroyable."

La vitesse, la créativité et les qualités de buteur de Yan Diomandé ont permis à Leipzig de terminer à la troisième place, qualificative pour la Ligue des champions.

L’Allemagne, qui a remporté son dernier titre mondial en 2014 au Brésil, a connu des éliminations surprises dès le premier tour en 2018 et 2022. Cette fois-ci, elle est déterminée à obtenir le plus rapidement possible sa qualification pour les seizièmes de finale.

Alors que l’Allemagne s’est facilement imposée lors de son premier match, les Ivoiriens ont dû compter sur un but en fin de match pour s’imposer face à l’Équateur (1-0) et rejoindre les Allemands au sommet du groupe E avec trois points.

"On devra surveiller Diomandé de très près", a prévenu le défenseur allemand Antonio Rüdiger. "Mais aussi Nicolas Pépé et Amad Diallo. Ils excellent dans les situations de un contre un et les transitions rapides."

(Reportage de Karolos Grohmann; version française Zakarya Meliani, édité par Vincent Daheron)