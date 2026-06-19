Football/Coupe du monde-L'Algérie dénonce plusieurs erreurs d'arbitrage face à l'Argentine et saisit la Fifa

(Ajoute détails de la plainte de l'Algérie à la FIFA (paragraphes 4 et 5) et commentaires du sélectionneur sud-africain sur Lionel Messi (paragraphes 7 à 10)

L'Algérie a déposé une plainte après ce qu'elle considère comme plusieurs erreurs d'arbitrage lors de sa défaite contre l'Argentine (3-0) cette semaine, a indiqué vendredi à Reuters une source ayant une connaissance directe du dossier. La Fédération algérienne a adressé un courrier à la commission des arbitres de la FIFA, en mettant en avant une action survenue en première période, lorsque Lionel Messi a marché sur le mollet du capitaine algérien Aïssa Mandi.

Les supporters algériens ont vivement réclamé l'expulsion de Lionel Messi, mais l'attaquant n'a écopé d'aucune sanction et a ensuite inscrit un triplé.

L'Algérie dénonce également un coup de coude qu'aurait asséné le milieu de terrain argentin Alexis Mac Allister au visage d'Ibrahim Maza en seconde période de cette rencontre du groupe J disputée à Kansas City, une action qui n'a pas été sanctionnée par l'arbitre polonais Szymon Marciniak.

L'arbitre expérimenté, qui avait dirigé la finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar remportée par l'Argentine aux tirs au but face à la France, se trouvait à moins d'un mètre de l'action lorsqu'Alexis Mac Allister a semblé percuter Ibrahim Maza avec un coup de coude levé.

DES INTERROGATIONS

La plainte de l'Algérie soulève des interrogations sur la prestation de Szymon Marciniak ainsi que sur celle de l'équipe d'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), dirigée par son compatriote Tomasz Kwiatkowski.

L'incident impliquant Messi a déclenché de vifs débats sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes se demandant si le statut de star de l'Argentin avait joué un rôle dans l'absence de sanction.

L'action a également été évoquée par le sélectionneur de l'Afrique du Sud, Hugo Broos, interrogé mercredi sur la prolongation à trois matches de la suspension de son milieu de terrain Themba Zwane, expulsé lors du match d'ouverture du Mondial contre le Mexique.

"Quand je vois ce qu'il s'est passé avec Lionel Messi, je ne suis absolument pas d'accord avec ce qui est arrivé à mon joueur. Si vous regardez l'action, le joueur mexicain bloque mon joueur, Themba essaie simplement de l'enjamber et pose son bras sur son épaule. C'est tout ce qu'il fait", a déclaré Hugo Broos.

"Et pour cela, il reçoit un carton rouge puis une suspension de trois matches ? Désolé, mais c'est une sanction beaucoup, beaucoup trop sévère. Je ne souhaite pas que Messi soit expulsé, parce qu'un joueur de cette qualité doit être sur le terrain, comme on l'a vu contre l'Algérie, mais quelle est la différence entre son geste et celui de Zwane ?", a ajouté le technicien belge.

L'Argentine affrontera l'Autriche lundi à Dallas, tandis que l'Algérie sera opposée à la Jordanie à San Francisco.

(Reportage Mark Gleeson à Atlanta et Julien Pretot à New York; version française Zakarya Meliani, édité par Zhifan Liu)