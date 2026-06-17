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Football/Coupe du monde-Gakpo avertit les Pays-Bas avant un match crucial contre la Suède
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 21:31

Cody Gakpo a averti mercredi que les Pays-Bas devront être particulièrement vigilants face à son coéquipier de Liverpool, Alexander Isak, lors de leur prochain match du groupe F contre la Suède, le buteur ayant retrouvé sa forme physique et son efficacité devant les cages.

Alexander Isak a connu une première saison compliquée à Liverpool, perturbée par les blessures, qui l’ont tenu éloigné des terrains pendant une grande partie de la saison après son arrivée en provenance de Newcastle United. Mais l’attaquant a depuis retrouvé la pleine possession de ses moyens et a ouvert son compteur au Mondial lors de la large victoire (5-1) de la Suède face à la Tunisie.

“Nous étions très heureux de son retour et, au final, il était en forme, il a marqué quelques buts et il a bien joué. Je pense que tout le monde sait à quel point c’est un bon joueur. Nous devons donc le surveiller de près”, a déclaré Cody Gakpo aux journalistes.

Cody Gakpo a reconnu que les Néerlandais avaient besoin d’une victoire après leur match nul (2-2) contre le Japon lors de leur entrée en lice. Il a toutefois balayé toute idée de pression supplémentaire avant d’affronter une équipe de Suède en pleine confiance, portée par les performances convaincantes de ses attaquants Alexander Isak et Viktor Gyökeres face à la Tunisie.

“Nous savons que nous devons prendre les trois points pour nous qualifier. Évidemment, la Suède a obtenu un très bon résultat, ce qui la met en confiance, mais nous devons mettre cela de côté et nous concentrer sur notre propre jeu, ainsi que sur les aspects que nous devons encore améliorer”, a expliqué l’attaquant de 27 ans.

Cody Gakpo a indiqué que les Pays-Bas entendaient tirer les enseignements de leur premier match face à une défense japonaise bien organisée, notamment dans leur manière de gérer les espaces réduits.

“Je pense que la rencontre pourrait présenter des similitudes, même si l’organisation de la Suède est peut-être un peu différente. Nous allons analyser cela demain. Ensuite, il nous faudra élaborer un plan de jeu afin de trouver les moyens de nous créer un maximum d’occasions”, a-t-il ajouté.

Les Pays-Bas affronteront la Suède à Houston samedi, tandis que la Tunisie et le Japon s’affronteront à Monterrey plus tard dans la journée.

(Reportage by Gabriel Araujo; version française Zakarya Meliani, édité par Zhifan Liu)

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