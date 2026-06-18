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Football/Coupe du monde-Doublé de Manzambi, la Suisse s'impose largement face à la Bosnie-Herzégovine
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 23:16

La Suisse s'est imposée face à la Bosnie-Herzégovine (4-1), grâce notamment à un doublé en seconde mi-temps du remplaçant Johan Manzambi, et prend ainsi la tête du groupe B du Mondial ce jeudi au Los Angeles Stadium.

Après une première mi-temps sans grand intérêt, les Suisses ont finalement réussi à percer la défense bosniaque lorsque Johan Manzambi est entré en jeu et a immédiatement fait la différence, marquant d'une volée pour ouvrir le score à la 74ème minute, trois minutes après son entrée sur le terrain.

Les Suisses, donnés favoris, ont de nouveau frappé par l'intermédiaire de Ruben Vargas, avant que Manzambi n'ajoute un autre but. Ermin Mahmić a ensuite réduit l'écart pour la Bosnie, offrant aux supporters bosniens une raison de se réjouir. Le capitaine suisse Granit Xhaka a transformé un penalty pour sceller définitivement la victoire des siens.

Les Suisses, qui comptent quatre points et n'ont besoin que d'un point supplémentaire lors de leur dernier match de groupe pour garantir leur place en seizièmes de finale, soit en tant que premiers soit en tant que deuxièmes du groupe, affronteront le Canada à Vancouver mercredi. Dans le même temps, la Bosnie, qui totalise un point, sera opposée au Qatar à Seattle.

(Reportage Rory Carroll à Inglewood (Californie); version française Zakarya Meliani, édité par Zhifan Liu)

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