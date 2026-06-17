Football/Coupe du monde-Danilo presse le Brésil de réagir après le nul contre le Maroc

Le défenseur brésilien Danilo a déclaré mercredi que son équipe devait regarder en face ses difficultés après son entrée en lice dans le Mondial manquée contre le Maroc (1-1), qui a rappelé durement au Brésil que le poids du maillot jaune ne suffit plus à gagner un match.

Le Brésil affrontera Haïti vendredi à Philadelphie et devra réagir après avoir été accroché par le Maroc, sauvé par un éclair de génie de Vinicius Jr.

Ce résultat a accru la pression sur le sélectionneur Carlo Ancelotti, dont les décisions de titulariser l’attaquant Igor Thiago et l’arrière droit Roger Ibañez ont suscité des critiques, tandis que les milieux de terrain Casemiro et Lucas Paquetá ont peiné à s’imposer en première période.

Danilo, Fabinho et Matheus Cunha ont aidé le Brésil à se reprendre après la pause, laissant Carlo Ancelotti face à un casse-tête : s'en tenir à ses titulaires pour préserver la cohésion ou rebattre les cartes pour espérer une amélioration.

"Chaque équipe dispose d’un noyau de joueurs", a déclaré Danilo, mercredi, en conférence de presse. "Il y a six, sept ou huit joueurs qui sont des titulaires réguliers et qui jouent toujours. Et il y a trois ou quatre joueurs qui alternent en fonction du match, de l’adversaire et de la stratégie."

"C’est ainsi que l’on joue au football de nos jours, les stratégies changent toujours en fonction de l’adversaire."

Carlo Ancelotti a gardé sa composition secrète jusqu’à deux heures avant le coup d’envoi contre le Maroc, mais Danilo a estimé que cela faisait partie du football moderne, même si tous les joueurs n'adhèrent pas forcément à ce suspense.

"Aujourd’hui, on a probablement 80 % de la composition du match de vendredi, et il reste trois ou quatre joueurs dont la présence n’est pas encore certaine", a-t-il dit.

“Les entraîneurs sont un peu fous, parfois. Ils font des choix et prennent des décisions dont personne ne trouve d’explication logique", a ajouté Danilo dans un sourire.

Bien que son prochain adversaire, Haïti, ait commencé par une défaite face à l’Écosse (1-0), Danilo assure que le Brésil doit se concentrer sur ses propres performances.

"La meilleure façon de s’améliorer et de redresser la barre est d’affronter la réalité et d’analyser avec lucidité tout ce qui s’est passé", a-t-il poursuivi.

"On doit être conscient que cette première période était bien en deçà de nos capacités et de ce que l’on attend de l’équipe nationale du Brésil."

(Reportage Fernando Kallas, version française Zakarya Meliani, édité par Vincent Daheron)