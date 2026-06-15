Football/Coupe du monde-Ascenseur émotionnel pour le Suédois d'origine tunisienne Ayari

La victoire (5-1) de la Suède face à la Tunisie à Monterrey, dans le groupe F de la Coupe du monde, a suscité des sentiments mitigés chez le milieu de terrain Yasin Ayari, qui a inscrit deux superbes buts pour les Suédois contre le pays natal de son père.

Le père de Yasin Ayari, Azzouz, s'est précédemment exprimé auprès des médias suédois sur la façon dont son fils a refusé l'opportunité de jouer pour la Tunisie lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, préférant attendre son heure avant de marquer deux buts splendides contre eux lors de ses débuts en tournoi quatre ans plus tard.

“C'était très émouvant de jouer contre la Tunisie, pour laquelle j'ai tant d'affection. Comme tout le monde le sait, mon père est originaire de là-bas, j'y ai passé de nombreux étés, j'ai beaucoup de famille là-bas, mais maintenant je joue pour la Suède et je dois faire de mon mieux pour la Suède”, a déclaré Yasin Ayari.

Yasin Ayari a ouvert le score d’une frappe fulgurante à la septième minute pour les Suédois, célébrant son but avec discrétion tandis que ses coéquipiers et les supporters dans les tribunes s’enflammaient, mais il n'a pu retenir son émotion lorsqu'il a signé un deuxième but tout aussi brillant dans les arrêts de jeu en fin de match.

“Ça a été le coup de grâce, après quoi j’ai pu me lâcher un peu. Ce n’est pas tous les jours qu’on marque deux buts en Coupe du monde”, a déclaré Yasin Ayari.

Les choses auraient été bien différentes si le joueur de 22 ans avait choisi la Tunisie il y a quatre ans, mais son père a déclaré que Yasin était catégorique : il allait jouer pour les Scandinaves, qui ont manqué la Coupe du monde au Qatar.

“Mes enfants sont nés en Suède. Je veux qu’il joue pour la Suède, il devrait avoir le sentiment de rendre la pareille au pays qui a vraiment pris soin de lui”, a déclaré Azzouz Ayari au journal suédois Aftonbladet lors d’une interview avant le tournoi.

La famille Ayari est profondément ancrée dans le monde du football à Stockholm : Yasin Ayari et son jeune frère Taha ont débuté leur carrière à l’AIK, tandis qu’Amina, leur mère d'origine marocaine, travaille souvent à la Strawberry Arena, où l’AIK et l’équipe nationale disputent leurs matches à domicile.

Cette victoire éclatante propulse les Suédois en tête du groupe avant leur deuxième match contre les Pays-Bas, qui ont fait match nul (2-2) lors de leur entrée en lice contre le Japon, et Yasin Ayari attend déjà ce rendez-vous avec impatience.

“Nous nous sommes concentrés sur nous-mêmes, nous avons joué ce match, nous ne nous sommes pas trop préoccupés de tout ce qui se passait à l’extérieur. Maintenant, nous allons nous concentrer sur le prochain match”, a-t-il déclaré.

(Reportage Philip O'Connor; version française Zakarya Meliani, édité par Zhifan Liu)