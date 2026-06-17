Football/Coupe du monde-Après un problème de visa, la mère du capverdien Vozinha pourra le voir jouer

Vozinha, le gardien de but héroïque du Cap-Vert, pourra compter dimanche sur la présence de sa mère dans les tribunes pour son deuxième match de Coupe du monde contre l'Uruguay, à Miami, après l'intervention des autorités américaines pour qu'elle obtienne un visa.

Véritable révélation du tournoi, le gardien de 40 ans a muselé lundi la redoutable attaque espagnole lors du tout premier match du Cap-Vert à la Coupe du monde, signant à Atlanta une prestation remarquable pour permettre à son équipe de tenir en échec les champions d’Europe en titre (0-0).

Mais Vozinha a révélé, les larmes aux yeux, que sa mère Ana Candida Evora n’avait pas pu assister au match en raison d’un problème de visa.

“Aucune mère ne devrait manquer l’occasion de voir son enfant écrire l’histoire,” a déclaré mercredi Hakeem Jeffries, membre démocrate de la Chambre des représentants des États-Unis, dans un communiqué. “J’ai parlé avec le secrétaire d’État Marco Rubio et j’ai demandé au département d’État de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que sa mère puisse assister au prochain match du Cap-Vert."

“C’est un privilège d’annoncer que la mère de Vozinha pourra obtenir un visa à temps pour assister au match de dimanche. Les préparatifs de voyage sont actuellement en cours pour que la mère et son fils puissent se retrouver à Miami."

Le Cap-Vert faisait partie d'une liste d'une dizaine de pays dont les ressortissants devaient verser une caution pouvant aller jusqu’à 15.000 dollars pour entrer aux États-Unis, en vertu d’une réglementation introduite par l’administration de Donald Trump et visant à lutter contre les dépassements de durée de séjour.

"Tous les frais ont été supprimés, conformément à la politique officielle", a ajouté Hakeem Jeffries.

(Reportage Amy Tennery à New York; version française Zakarya Meliani, édité par Vincent Daheron)