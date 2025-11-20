 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 919,00
-0,46%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Football-Canal+ conserve la diffusion des Coupes d'Europe jusqu'en 2031
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 20:30

Le groupe Canal+ a annoncé jeudi avoir obtenu l'intégralité des droits de diffusion en France de la Ligue des champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Conférence pour la période 2027-2031.

"Nous sommes très fiers de renouveler notre partenariat avec l’UEFA jusqu’en 2031, venant conforter notre statut de premier diffuseur mondial des compétitions européennes de football", a déclaré Maxime Saada, président du directoire de Canal+, dans un communiqué.

Le montant n'a pas été dévoilé.

La chaîne cryptée détient déjà les droits TV des trois Coupes d'Europe sur la période actuelle, commencée en 2024 et qui s'étend jusqu'en 2027.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Sport
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Montpellier réagit aux accusations de racisme
    Montpellier réagit aux accusations de racisme
    information fournie par So Foot 20.11.2025 21:23 

    Des allégations qui ne passent pas. Mis en cause cette semaine par son ancienne joueuse Mary Fowler, qui affirme dans son nouveau livre confession avoir subi un acte discriminant lors d’une cérémonie d’adieu en 2022, le Montpellier HSC s’est fendu ce jeudi d’un ... Lire la suite

  • Franck Haise appelle à la libération de Christophe Gleizes
    Franck Haise appelle à la libération de Christophe Gleizes
    information fournie par So Foot 20.11.2025 20:50 

    Les soutiens se multiplient. Invité à réagir sur le sujet ce jeudi, lors de la conférence de presse en marge du match face à l’Olympique de Marseille ce vendredi (20h45), l’entraineur de l’OGC Nice Franck Haise ne s’est pas caché au moment d’évoquer la situation ... Lire la suite

  • Frédéric Péchier, le 9 septembre 2025, à Besançon ( AFP / SEBASTIEN BOZON )
    Au procès Péchier, l'"improbable" arrêt cardiaque de Tedy, 4 ans
    information fournie par AFP 20.11.2025 20:28 

    C'est la plus jeune des 30 victimes attribuées par l'accusation à l'ex-anesthésiste Frédéric Péchier: la cour d'assises du Doubs a examiné jeudi le cas de Tedy, qui avait 4 ans en 2016 lorsqu'il a subi un arrêt cardiaque lors d'une banale opération des amygdales. ... Lire la suite

  • Gérald Darmanin (c) et Laurent Nuñez (d), à Marseille le 20 novembre 2025 ( AFP / Clement MAHOUDEAU )
    Narcotrafic: "Une bataille très, très dure", reconnaît Darmanin à Marseille avec Nuñez
    information fournie par AFP 20.11.2025 20:19 

    Une semaine après l'assassinat de Mehdi Kessaci, les ministres de la Justice et de l'Intérieur ont tenté de défendre leur bilan jeudi à Marseille dans cette "bataille très, très dure" contre le narcobanditisme, le maire leur demandant que la République soit "ferme". ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank