Football-Canal+ conserve la diffusion des Coupes d'Europe jusqu'en 2031

Le groupe Canal+ a annoncé jeudi avoir obtenu l'intégralité des droits de diffusion en France de la Ligue des champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Conférence pour la période 2027-2031.

"Nous sommes très fiers de renouveler notre partenariat avec l’UEFA jusqu’en 2031, venant conforter notre statut de premier diffuseur mondial des compétitions européennes de football", a déclaré Maxime Saada, président du directoire de Canal+, dans un communiqué.

Le montant n'a pas été dévoilé.

La chaîne cryptée détient déjà les droits TV des trois Coupes d'Europe sur la période actuelle, commencée en 2024 et qui s'étend jusqu'en 2027.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Jean-Stéphane Brosse)