Football – « C'est fou » : les chaînes de télévision peinent, mais se réjouissent, face à cette Coupe du monde hors norme

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* L'élargissement de la Coupe du monde s'accompagne d'une augmentation massive de la couverture médiatique

* La FIFA prévoit 6 milliards d’interactions médiatiques autour de la Coupe du monde

* Les commentateurs mis à l'épreuve par trois pays hôtes et un format à 48 équipes

par Martin Petty

Une Coupe du monde de 104 matchs, s'étalant sur 39 jours et se déroulant dans trois pays, pourrait s'avérer une véritable épreuve pour les joueurs, mais n'oublions pas les diffuseurs.

La Coupe du monde nord-américaine a battu tous les records en termes de recettes et d’audience, avec plus de 100 chaînes différentes diffusant cet événement phare du football dans 223 territoires, et la FIFA prévoit plus de six milliards d’interactions médiatiques, soit un milliard de plus qu’en 2022.

Et le travail nécessaire à la couverture multiplateforme de ce tournoi élargi à 48 équipes est colossal.

Parmi les héros méconnus figurent les commentateurs de matchs, qui font la navette entre les 16 villes hôtes, chaque rencontre nécessitant des heures de préparation minutieuse pour raconter l’histoire de chaque équipe et de chaque joueur à un public de plusieurs millions de personnes.

Pour le commentateur de la BBC Steve Bower, l’ampleur de cette Coupe du monde représente un défi d’une ampleur qu’il n’a jamais connue au cours de ses trois décennies de carrière à la télévision.

« Ce tournoi est complètement fou », a déclaré Steve Bower à Reuters après le dernier des neuf matchs qu’il a commentés jusqu’à présent dans six villes et deux pays.

« Le nombre d’équipes, le nombre de matchs, les déplacements, les différentes nations… cette compétition a mis nos compétences à l’épreuve d’une manière inédite. »

CHAUSSURES ROSES ET CAS DE FIGURES

Parmi les nouveaux défis figure l’identification des joueurs, les postes de commentateurs étant situés en hauteur dans les immenses stades de la NFL et les joueurs portant tous les mêmes chaussures rose fluo .

Il est essentiel de rester concentré au cœur de l’action, explique Bower, en particulier lors des matchs simultanés et face aux permutations en phase de poules qui évoluent rapidement, rendues encore plus complexes par la nouvelle règle de qualification des meilleures troisièmes places.

Derrière ce ton posé et autoritaire se cachent parfois des tensions liées à la nécessité de maintenir le public au courant de la situation globale et d’effectuer des calculs complexes sous pression.

« L’expérience aide à mieux gérer ces situations, mais la responsabilité reste la même », a déclaré Bower. « L’adrénaline vous aide à tenir le coup pendant la retransmission, mais il y a toujours une certaine dose de nervosité. »

Les quatre fuseaux horaires, les 16 équipes supplémentaires et les 40 matchs ont contraint les chaînes du pays hôte à se surpasser — à un niveau sans précédent.

La chaîne américaine en langue espagnole Telemundo dispose de studios dédiés à la Coupe du monde à Mexico, Miami et New York, de 80 présentateurs, de 1 400 techniciens de production, ainsi que de journalistes et de dizaines de caméras réparties dans 16 villes.

Au Canada, Bell Media, qui exploite TSN, a commencé ses préparatifs dès 2023 et dispose de plateaux à Vancouver, Toronto et Montréal, d’une équipe au centre de contrôle de la diffusion de la FIFA à Dallas, ainsi que de multiples équipes pour assurer la continuité de cette course de fond de 39 jours.

Shawn Redmond, son vice-président chargé des sports, a déclaré qu’en tant que co-organisateurs, la Coupe du monde était probablement le plus grand événement médiatique que le Canada ait jamais connu.

« C’est une opération qui exige une logistique colossale », a-t-il déclaré. « Nous prenons très au sérieux la responsabilité et l’obligation qui nous incombent de mener cette mission à bien et de faire honneur au Canada. »

« LES MEILLEURES PLACES DE LA SALLE »

La chaîne américaine Fox Sports a battu ses records d’audience pour la Coupe du monde avec une moyenne de cinq millions de téléspectateurs américains par match de la phase de poules, soit une hausse de 92 % par rapport à la Coupe du monde au Qatar.

Fox FOXA.O a mis les petits plats dans les grands en engageant 12 anciens grands joueurs comme analystes en studio et neuf duos de commentateurs pour couvrir les 104 matchs.

Parmi eux figurent Darren Fletcher et l’ancien international anglais Owen Hargreaves, un duo connu pour ses échanges pleins d’esprit à l’antenne, basé à Dallas et faisant la navette entre Toronto, Guadalajara, New York, Houston et Atlanta.

Fletcher, qui travaille également pour la chaîne britannique TNT Sports, adapte son style de commentaire en fonction des différents publics et s’attache avant tout à identifier les imprévus et à mettre en avant l’intérêt de chaque match.

La préparation est cruciale, tout comme le fait de s’améliorer constamment, ce qu’il fait en regardant les rediffusions de tous ses matchs, en analysant minutieusement chaque phrase de commentaire.

« J’essaie de me concentrer, de connaître toutes les éventualités avant le coup d’envoi des grands matchs. Je suis un fan comme tout le monde et je risque de me planter autant que n’importe qui d’autre », a déclaré Fletcher à Reuters.

« Il faut maîtriser son sujet. Il n’y a rien de génial là-dedans. »

La prononciation des noms des joueurs peut être un casse-tête; c’est pourquoi Fletcher prépare des transcriptions phonétiques dans ses notes d’avant-match très détaillées, qu’il imprime et plastifie.

«Une fois, quelqu’un a renversé un verre sur mes notes — elles étaient illisibles», a-t-il raconté. «Alors maintenant, je suis prêt à faire face à ce genre de situation.»

Malgré toutes ces difficultés, Bower, de la BBC, se considère comme l’un des rares chanceux à assister en direct aux grands moments du football.

« Je crois sincèrement que c’est le meilleur métier du monde », a-t-il déclaré. « Je ne me plains jamais. »

Fletcher partage cet avis, d’autant plus que de nombreux supporters sont exclus de la Coupe du monde en raison de la flambée des prix des billets.

« On a les meilleures places du stade, on regarde la Coupe du monde aux côtés de mon pote — on ne peut pas rêver mieux », a-t-il déclaré.

« Quand on couvre les matchs, on est sans cesse invité dans les salons d’inconnus. C’est un honneur pour nous. Nous avons beaucoup de chance et c’est vraiment grisant. »