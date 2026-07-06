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Football-Blessé lors des célébrations, l'Anglais Henderson devrait manquer le reste du Mondial
information fournie par Reuters 06/07/2026 à 20:13

Le milieu de terrain anglais Jordan Henderson devrait manquer le reste du Mondial après s'être blessé au bras lors des célébrations de la victoire de l'Angleterre contre le Mexique en huitièmes de finale, a rapporté Sky Sports lundi.

Le joueur de Brentford s'est blessé en glissant alors qu'il escaladait une barrière de l'estadio Azteca dimanche. Des images de la scène montrent son avant-bras se plier sous le choc.

Évacué sur civière puis transporté à l'hôpital de Mexico, Jordan Henderson n'a pas rejoint le camp de base des Three Lions à Kansas City avec le reste du groupe de Thomas Tuchel.

À 36 ans, Jordan Henderson n'était pas entré en jeu face au Mexique mais l'ancien capitaine de Liverpool reste l'un des cadres les plus respectés du vestiaire anglais.

La Fédération anglaise n'a pas encore communiqué officiellement sur sa disponibilité pour la suite de la compétition.

(Reportage Lori Ewing; version française Zakarya Meliani, édité par Benoit Van Overstraeten)

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