Football – Bale envisage de devenir propriétaire d'un club avec un partenaire financier américain

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par Streisand Neto

L'ancien attaquant du Pays de Galles et du Real Madrid, Gareth Bale, a déclaré qu'il comptait acquérir une participation majoritaire dans un club de football dans le cadre d'un véhicule d'investissement sportif en partenariat avec la société américaine de capital-investissement Juggernaut Capital Partners.

Bale a déclaré à Reuters que lui et John Shulam, fondateur et associé gérant de Juggernaut, « cherchaient quel club nous conviendrait le mieux ».

« C’est quelque chose que j’ai toujours eu à l’œil, mais je n’avais jamais vraiment eu l’occasion idéale jusqu’à ce que je rencontre John, évidemment », a déclaré Bale.

« J’ai mis les pieds dans les vestiaires et je sais comment les choses fonctionnent de l’intérieur, du point de vue d’un athlète. John et son équipe sont des experts de l’autre côté. Donc, si nous parvenons à concilier ces deux perspectives, je pense que ce sera un partenariat formidable.

« Cardiff (City) est peut-être une option, ou peut-être pas, mais ce n’est qu’une possibilité parmi tant d’autres », a déclaré Bale, qui a remporté cinq titres de Ligue des champions avec le Real Madrid et a pris sa retraite après la Coupe du monde 2022.

Shulam a précisé que ce partenariat visait à acquérir une participation majoritaire dans un club.

« Ce que nous ne voulons pas, c’est détenir une minuscule part dans une grande équipe de Premier League, ce n’est pas notre stratégie. Nous voulons acquérir un club où nous pourrons avoir un impact direct, dont nous serons l’actionnaire majoritaire », a-t-il déclaré.

Shulam a précisé que la plateforme sportive de Juggernaut investirait également dans d’autres domaines.

« Nous investirons dans le golf. Nous investirons dans le sport pour les jeunes. Nous investirons dans le sport féminin, ce qui est très important, car on n’y a pas accordé suffisamment d’attention », a-t-il déclaré, ajoutant que la société annoncerait bientôt son premier investissement dans une équipe professionnelle féminine.