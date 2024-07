Foot/multipropriété: l'UEFA valide l'inscription de Gérone en C1 et de Nice en C3

L'UEFA a validé vendredi la participation la saison prochaine de Manchester City et Gérone à la Ligue des Champions, et de Manchester United et Nice à la Ligue Europa, refermant les procédures visant ces quatre clubs.

Destiné à éviter les conflits d'intérêt, le règlement de l'instance européenne interdit, en principe, à deux équipes de participer à la même compétition européenne si elles ont le même propriétaire.

Mais l'instance de contrôle financier des clubs (CFCB) a "accepté l'admission" en C1 de Gérone et Manchester City, ainsi que celle de Manchester United et Nice en C3, en raison des "changements significatifs" opérés par leurs investisseurs respectifs, City Football Group et Ineos, selon un communiqué de l'UEFA.

Comme l'organisation européenne leur avait recommandé de le faire mi-mai, les deux propriétaires ont "transféré leurs parts dans le FC Gérone et l'OGC Nice à deux fonds fiduciaires sans droit de regard, établis sous la supervision de la CFCB", pour ne conserver le contrôle direct que de Manchester City et Manchester United.

Cette manoeuvre n'est cependant possible qu'à titre transitoire pour la saison à venir, afin d'éviter une vente précipitée des parts sur le marché, rappelle l'UEFA. Si City Group et Ineos ne descendent pas de manière durable dans le capital de Gérone et Nice, ils seront donc à nouveau placés sous surveillance dans un an.

"Par ailleurs, comme gage supplémentaire de leur indépendance, les clubs concernés se sont engagés à: ne pas se transférer de joueurs, à titre permanent ou en prêt, de juillet 2024 à septembre 2025, sauf accord préalable", ne conclure aucun partenariat technique ou commercial, n'utiliser aucune base commune de détection ou de recrutement.

L'an dernier, la même règle sur la multipropriété des clubs avait entraîné trois procédures visant respectivement Toulouse et l'AC Milan, le club anglais d'Aston Villa et le club portugais de Vitoria, ainsi que Brighton (Angleterre) et l'Union royale Saint-Gilloise (Belgique).

L'UEFA avait finalement refermé les trois dossiers après des "changements significatifs" au sein des clubs concernés pour limiter l'influence de leurs investisseurs communs.