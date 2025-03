Foot Locker rate le coche pour ses ventes au quatrième trimestre

AOF - EN SAVOIR PLUS

Foot Locker a déclaré s'attendre à une croissance annuelle des ventes comparables comprise entre 1% et 2,5% par rapport aux attentes d'une augmentation de 2,1%.

" Notre retour à une croissance positive des ventes comparables, à une expansion de la marge brute et à un flux de trésorerie disponible positif au cours de l'exercice 2024 prouve que notre plan Lace Up fonctionne ", a déclaré Mary Dillon, PDG de l'entreprise.

Au 1er février, la société exploitait 2 410 magasins dans 26 pays d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie, d'Australie et de Nouvelle-Zélande.

La société détenait 401 millions de dollars de trésorerie et d'équivalents au 1er février. Les stocks de marchandises s'élevaient à 1,5 milliard de dollars, soit une augmentation de 1,1 % en glissement annuel.

