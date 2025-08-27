 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Foot Locker: des pertes creusées avant la fusion avec Dick's
information fournie par Cercle Finance 27/08/2025 à 14:40

(Zonebourse.com) - La chaine d'articles de sport Foot Locker affiche une perte non GAAP de 0,27 dollar par action au titre de son deuxième trimestre 2025, creusée par rapport à celle de 0,05 dollar essuyée un an auparavant, avec une marge brute en retrait de 50 points de base.

Ses ventes ont diminué de 2,4% à 1,85 milliard de dollars (-3,7% hors effets de change). En comparable, elles ont diminué de 2%, mais avec une croissance de 1,4% en Amérique du Nord qui a compensé en partie une chute en Europe et en Asie Pacifique.

'Nos résultats reflètent un environnement opérationnel difficile et des tendances de faible achalandage en magasin, en particulier dans nos activités WSS et internationales', commente sa CEO Mary Dillon.

Celle-ci salue par ailleurs l'approbation par les actionnaires de l'acquisition de Foot Locker par Dick's Sporting Goods, une fusion qui doit être finalisée le 8 septembre, toutes les approbations réglementaires requises ayant été reçues.

