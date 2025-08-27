Foot Locker: des pertes creusées avant la fusion avec Dick's
information fournie par Cercle Finance 27/08/2025 à 14:40
Ses ventes ont diminué de 2,4% à 1,85 milliard de dollars (-3,7% hors effets de change). En comparable, elles ont diminué de 2%, mais avec une croissance de 1,4% en Amérique du Nord qui a compensé en partie une chute en Europe et en Asie Pacifique.
'Nos résultats reflètent un environnement opérationnel difficile et des tendances de faible achalandage en magasin, en particulier dans nos activités WSS et internationales', commente sa CEO Mary Dillon.
Celle-ci salue par ailleurs l'approbation par les actionnaires de l'acquisition de Foot Locker par Dick's Sporting Goods, une fusion qui doit être finalisée le 8 septembre, toutes les approbations réglementaires requises ayant été reçues.
Valeurs associées
|26,485 USD
|NYSE
|0,00%
A lire aussi
-
La Bourse de New York a ouvert en baisse mercredi, dans l'attente des résultats trimestriels du géant des semiconducteurs Nvidia après clôture, l'un des leaders du très convoité secteur de l'intelligence artificielle (IA). Dans les premiers échanges, le Dow Jones ... Lire la suite
-
La surtaxe imposée par les Etats-Unis aux produits indiens importés sur son sol est passée mercredi de 25 à 50%, une décision prise par Donald Trump en représailles aux achats de pétrole russe par New Delhi. L'entrée en vigueur de ces sanctions n'a pas suscité ... Lire la suite
-
Le président kényan William Ruto, qui brigue sa réélection en 2027, a depuis mercredi un adversaire inattendu: Boniface Mwangi, célèbre militant des droits humains et l'un de ses plus féroces critiques, a annoncé sa candidature au scrutin, quelques semaines après ... Lire la suite
-
BERLIN (Reuters) -Porsche a lancé la recherche d’un successeur à son président du directoire Oliver Blume, a indiqué une source proche du dossier, un processus qui pourrait mettre fin à sa double fonction contestée à la tête du constructeur de voitures de sport ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer