Fonds d’investissement "Défense" : l'AMF propose une procédure d'agrément accélérée

La BITD française est composée de neuf grands groupes (les Maîtres d'oeuvre industriels), autour desquels s'organise un réseau de sous-traitants et de fournisseurs constitué d'environ 4 500 start-up, PME et ETI, parmi lesquelles "environ 800 entreprises sont identifiées comme stratégiques ou critiques".

Cette annonce a été faite ce jeudi à l'occasion du lancement des travaux sur le financement de la BITD par le Ministre de l’Économie, Eric Lombard, et son homologue chargé des Armées, Sébastien Lecornu, à Bercy.

(AOF) - L’AMF annonce qu’elle met en place une procédure accélérée d’agrément pour les fonds d’investissement "Défense". Les sociétés de gestion de portefeuille souhaitant lancer de nouveaux fonds ayant pour objectif la réalisation d’investissements significatifs dans des entreprises de la Base industrielle et technologique de défense (BITD) bénéficieront d’un traitement accéléré de leur demande d’agrément ainsi que d’un accompagnement renforcé de la part des équipes de l’AMF.

