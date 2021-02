Foncières : nos conseils sur Klepierre et Unibail-RW après l'effet Gamestop

Les deux foncières sont pénalisées par la fermeture des grands centres commerciaux. (© A. Potignon / Unibail)

La volatilité est intense sur Unibail-RW et Klépierre, confrontées à des restrictions d'ouverture et déstabilisées par l'épisode Gamestop. Découvrez nos conseils sur les deux foncières.

Il ne manquait plus que ça...

En début de semaine, les titres Unibail-Rodamco-Westfield et Klépierre ont reculé de 5% après la décision du gouvernement de fermer les centres commerciaux de plus de 20.000 mètres carrés pour une durée indéterminée.

Ces sites géants représentent entre 80 et 100% du patrimoine des deux foncières dans l'Hexagone.

Même si l'État s'est engagé à accompagner les enseignes fermées (chômage partiel, couverture de 70% des charges fixes), sa décision relance les doutes sur la capacité des locataires à payer leurs loyers.

Effet Gamestop

Longtemps, la stratégie de spécialisation sur les centres les plus puissants, capables d'attirer des millions de visiteurs, a valu aux deux groupes les faveurs du marché. Mais aujourd'hui cette ultra-concentration se retourne contre eux.

Pourtant, cette nouvelle phase d'incertitudes intervient après un rebond aussi étonnant que spectaculaire.

Ces trois dernières années, alors que les mains longues hésitent à s'engager, les vendeurs à découvert s'en sont donnés à cœur joie au point de faire figurer Klépierre et Unibail-Rodamco-Westfield parmi les valeurs de la cote européenne les plus vendues à découvert (shortées).

Or, en deux séances, les 26 et 27 janvier, Unibail-RW a rebondi de 25% et Klépierre de 30%. La raison ? Le rachat