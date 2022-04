Foncières de bureaux : des éclaircies bienvenues

Découvrez les conseils du Revenu sur les actions Covivio, Icade, Gecina. (© Covivio)

Chez Covivio et Gecina, les loyers à périmètre constant progressent au premier trimestre. Encourageant.

Les grandes foncières de bureaux cotées à Paris donnent des signes encourageants au premier trimestre : leurs loyers à périmètre constant sont – pour deux sur trois – bien orientés, les taux d’occupation de leur patrimoine s’améliorent et les perspectives pour l’ensemble de l’exercice sont soit confirmées, soit rehaussées.

Gecina , dont Benat Ortega vient de prendre les commandes en succédant à Méka Brunel, affiche toujours un tassement de ses revenus globaux, pénalisés par les cessions. Mais à périmètre constant, ils progressent de 2,2%.

La tendance est encore plus spectaculaire chez Covivio . L’ex-Foncière des régions voit ses revenus progresser de 2,5% et même bondir de 7% à périmètre constant. À la fois présente sur les bureaux (57% de son patrimoine), le résidentiel en Allemagne (28%) et les actifs hôteliers (15%), elle profite du regain du tourisme post-Covid. Les revenus variables dans l’hôtellerie s’envolent de 160%. De bon augure pour la suite de l’année.

En revanche, Icade se singularise. Les loyers globaux de ses deux pôles fonciers (bureaux-parcs d’affaires et santé) progressent de 6,1%, mais reculent de 0,9% en base comparable sous l’effet des cessions et d’un taux de vacances décevant.

Perspectives rassurantes

Plus rassurantes sont les confirmations des perspectives pour l’ensemble de l’exercice.