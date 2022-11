FONCIERE VOLTA : Résultats semestriels 2022

Paris, le 15 novembre 2022. Foncière Volta, société foncière cotée sur le compartiment C d'Euronext à Paris, présente ses résultats semestriels 2022 [1] arrêtés par le Conseil d'Administration réuni ce jour sous la présidence de Monsieur Jean-Daniel Cohen.

Faits marquants

Sur le plan patrimonial, Foncière Volta a procédé à la cession d'un actif immobilier en Guadeloupe ainsi que de ses parts dans un programme immobilier en Ile-de-France pour un montant total de 16,8 M€ incluant le remboursement des comptes courants.

Le Groupe s'est par ailleurs engagé dans un programme de transformation d'un site logistique en Guadeloupe en ensemble commercial, l'ensemble des autorisations préalables et l'accord de départ des locataires ayant été obtenus.

Sur le plan locatif, Foncière Volta a vu ses revenus reculer de 2%, à 3,5 M€, en raison des variations de périmètre au cours des 12 derniers mois sur l'activité de promotion. Les revenus locatifs des actifs stabilisés sont en hausse de 4%.

Patrimoine immobilier

Après ces opérations d'arbitrage et compte tenu de l'appréciation globale de la valeur des immeubles, Foncière VOLTA dispose d'un patrimoine immobilier global, intégrant les actifs liés à l'activité de Promotion, de 149,8 M€ à fin juin 2022, contre 145,4 M€ [2] à fin 2021. La valeur des immeubles de placement, hors activité de Promotion, ressort à 116,8 M€ à fin juin 2022 contre 112,7 M€ [3] à fin 2021.

Le patrimoine reste diversifié, tant par la nature de ses actifs (32% Bureaux / 27% Entrepôts / 17% Commerce / 15% Hôtels / 9% Logements) que par la répartition géographique (39% Ile-de-France / 33% Paris / 28% Outre-Mer).

L'Actif Net Réévalué de liquidation ressort à 13,25 € au 30 juin 2022 contre 12,45 € par action à fin 2021.

Grâce au désendettement rendu possible par les opérations d'arbitrage, l'endettement [4] s'élève à 45,5 M€ contre 59,1 M€ à fin 2021. Ainsi, le ratio LTV revient à 38,9% à mi-2022 contre 49,0% à fin 2021.

Analyse des résultats

Données consolidées (en k€) S1 2021 S1 2022 Revenus locatifs 3 607 3 541 Résultat sur vente d'immeubles - 1 030 Variation de valeur des immeubles 1 205 4 020 Autres produits et charges opérationnels 381 -410 Résultat opérationnel 3 118 6 038 Résultat mis en équivalence 2 212 5 173 Coût de l'endettement financier -1 355 -1 344 Autres charges financières nettes 1 309 127 Charge d'impôts -872 -2 380 Résultat de l'ensemble consolidé 4 412 7 614 Résultat net, part du Groupe 4 424 7 614

Le bénéfice net, part du Groupe, progresse de 72% entre le 1 er semestre 2021 et le 1 er semestre 2022, à 7,6 M€. Il intègre 6,0 M€ de résultat opérationnel (dont 4,0 M€ lié à la hausse de la valeur du patrimoine et 1,0 M€ lié à la cession d'immeubles) et 5,2 M€ issu de la participation minoritaire dans SCBSM. Les principales charges sont constituées du coût de l'endettement financier (-1,3 M e) et des impôts (-2,4 M€).

Evènements post-clôture

Compte tenu des performances passées du groupe, le Conseil d'administration de Foncière Volta a décidé de procéder à une distribution de 0,54 € par action, pour un montant total de 6,1 M€, qui a été réalisée le 21 septembre 2022.

Par ailleurs, le refinancement de l'ensemble du périmètre détenu en Outre-Mer est en cours de finalisation.

[1] Le rapport financier semestriel est mis à la disposition du public et déposé sur le site de l'Autorité des marchés financiers simultanément à la diffusion de ce communiqué.

[2] Hors 7,9 M€ d'immeuble de placement disponible à la vente à fin 2021 et cédé au 1 er semestre 2022

[3] Hors 7,9 M€ d'immeuble de placement disponible à la vente à fin 2021 et cédé au 1 er semestre 2022

[4] Hors comptes courants et endettement de promotion immobilière

