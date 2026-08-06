 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

FONCIERE VOLTA : LANCEMENT D'UNE OPERATION DE RACHAT D'OBLIGATIONS EMISES PAR FONCIERE VOLTA
information fournie par Actusnews 06/08/2026 à 18:00
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Paris, le 6 août 2026

La société Foncière Volta (la " Société ") envisage le rachat partiel (le " Rachat Partiel ") de l'emprunt obligataire qu'elle a émis le 20 décembre 2021, d'un montant nominal total de 16.500.000 €, portant intérêt au taux de 4,50 % l'an et venant à échéance le 20 décembre 2026 (code ISIN : FR0014007CY5) (les " Obligations "), dont 16.500.000 € restent en circulation.

Les modalités du Rachat Partiel ont été arrêtées comme suit :

  • Montant maximum du Rachat Partiel : 11.000.000 € (le " Montant Maximum du Rachat Partiel ") ;
  • Prix de rachat des Obligations : 1.030,70 € par Obligation (correspondant pour 1.000 € à la valeur nominale de chaque Obligation, majorée des intérêts courus de 30,70 € jusqu'à la Date de Rachat (incluse)) (le " Prix de Rachat ") ;
  • Période ouverte au Rachat Partiel : du 10 août 2026 au 21 août 2026 (inclus) ; et
  • Date de Rachat : 26 août 2026.

Les porteurs d'Obligations souhaitant participer au Rachat Partiel sont invités à se rapprocher de leurs intermédiaires financiers qui devront contacter UPTEVIA (anciennement CACEIS Corporate Trust), agissant en tant qu'agent centralisateur de l'opération de Rachat Partiel, au plus tard le 21 août 2026 à 17h00 (heure de Paris).

Le Rachat Partiel sera réalisé dans la limite du Montant Maximum du Rachat Partiel. Si le montant total des Obligations présentées au rachat, calculé sur la base du Prix de Rachat, excède le Montant Maximum du Rachat Partiel, il sera procédé à une réduction au prorata des demandes de chaque porteur d'Obligations participant au Rachat Partiel, selon des modalités permettant d'assurer que le nombre d'Obligations effectivement rachetées auprès de chaque porteur soit un nombre entier.

Les Obligations ainsi rachetées seront annulées, conformément à leurs modalités.

Le montant total d'Obligations rachetées dans le cadre du Rachat Partiel fera l'objet d'un communiqué de la Société le 24 août 2026, étant précisé que la Société se réserve la possibilité de renoncer au Rachat Partiel et/ou d'en modifier les modalités telles que décrites dans le présent communiqué.

AVERTISSEMENT

Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des obligations dans un quelconque pays, en particulier aux Etats-Unis. La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays faire l'objet d'une réglementation spécifique et les personnes en possession de ce communiqué doivent s'informer des restrictions applicables et s'y conformer.


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : xpqfYZxnlGjGlpubksdpmpJnnGaTyGPIamGWlJNrZ5qdmJ1klWZqm5rHZnJqnGpo
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions…)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99752-fonciere-volta-communique-lancement-du-rachat-final.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

FONCIERE VOLTA
8,3000 EUR Euronext Paris 0,00%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 4 août 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street clôture en hausse après l'emploi américain
    information fournie par AFP 07.08.2026 22:41 

    La Bourse de New York a terminé en hausse vendredi après la publication de chiffres de l'emploi moins bons qu'attendu aux Etats-Unis, qui éloignent la perspective d'un resserrement monétaire de la Réserve fédérale (Fed). L'indice élargi S&P 500 (+0,62%) a décroché ... Lire la suite

  • PHOTO D'ARCHIVE : L'entrée « Wall St » de la Bourse de New York (NYSE) à New York
    Wall Street finit en hausse au terme d'une semaine florissante
    information fournie par Reuters 07.08.2026 22:35 

    La Bourse de New York a fini ‌en hausse et le S&P 500 à un nouveau record de clôture vendredi, à l'issue d'une semaine florissante, les investisseurs ​espérant que la Réserve fédérale hésitera ou renoncera à relever ses taux directeurs en septembre alors que

  • Un écran à la Bourse de New York, le 27 juillet 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street clôture en hausse après l'emploi américain
    information fournie par AFP 07.08.2026 22:12 

    La Bourse de New York a terminé en hausse vendredi après la publication de chiffres de l'emploi moins bons qu'attendu aux Etats-Unis, qui éloignent la perspective d'un resserrement monétaire de la Réserve fédérale (Fed). L'indice élargi S&P 500 (+0,62%) a décroché ... Lire la suite

  • Le maire de Saint-Denis Bally Bagayoko le 7 juin 2026 à Saint-Denis ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Emploi à la RATP et fonctions d'élu: plainte de AC!! Anti-Corruption visant Bally Bagayoko
    information fournie par AFP 07.08.2026 22:12 

    AC!! Anti-Corruption a déposé une plainte visant notamment l'Insoumis Bally Bagayoko, maire de Saint-Denis, pour des soupçons de détournement de fonds publics et d'emploi fictif, après un article du Canard enchaîné évoquant un cumul de fonctions à temps plein à ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
82,24 -1,01%
CAC 40
8 714,93 +0,17%
HAFFNER ENERGY
0,4555 -1,19%
Or
4 342,26 +2,40%
2CRSI
27,6 -0,79%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank