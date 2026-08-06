Foncière Volta lance une offre de rachat partiel sur un emprunt obligataire

La société immobilière propose de racheter jusqu'à 11 millions d'euros sur ses 16,5 millions d'euros d'obligations en circulation venant à échéance en décembre 2026.

Foncière Volta a annoncé le lancement d'une opération de rachat partiel visant son emprunt obligataire émis le 20 décembre 2021. L'opération porte sur un montant nominal initial de 16,5 millions d'euros à un taux de 4,50% par an, dont la totalité demeure actuellement en circulation avant son échéance prévue le 20 décembre 2026.

La société a fixé le montant maximum du rachat à 11 millions d'euros. Les porteurs d'obligations se voient proposer un prix de rachat de 1 030,70 euros par obligation, correspondant au nominal de 1 000 euros augmenté des intérêts courus à hauteur de 30,70 euros jusqu'à la date de règlement.

En cas de sursouscription, si les demandes totales dépassent l'enveloppe de 11 millions d'euros, Foncière Volta appliquera une réduction au prorata des ordres afin d'assurer l'attribution d'un nombre entier d'obligations rachetées par porteur. Conformément aux termes de l'émission, l'ensemble des titres rachetés dans le cadre de cette offre sera définitivement annulé, réduisant ainsi l'endettement obligataire de l'entreprise.

La période d'apport s'étalera du 10 au 21 août, jusqu'à 17h, l'annonce des résultats se fera le 24 août et la date de rachat et de règlement a été fixée au 26 août.