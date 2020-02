Foncière Forestière et le Groupement Forestier Vatel font l'acquisition de la forêt de Kerdrouaguer (56 ha)

Foncière Forestière et le GFF Vatel annoncent l'acquisition de la forêt de Kerdrouaguer, pour un montant de 725 000 €. Cette acquisition porte le parc de massifs forestiers gérés par Foncière Forestière et GFF Vatel en France à 1 830 ha répartis sur 7 massifs différents.



Situé dans le Finistère sur la commune de Loperec (29), la forêt de Kerdrouaguer se trouve à environ quarante kilomètres au sud-est de Brest. L'ensemble du massif de Kerdrouaguer a fait l'objet d'un boisement en Epicéa de Sitka dans les années 1970. Aucune intervention en éclaircie n'a été réalisée sur ces plantations. Par conséquent, les peuplements sont denses et de nombreuses coupes sont à prévoir à court terme. L'ensemble des peuplements de futaie résineuse de plus de 15 ans ont d'ailleurs été inventoriés.



Les parcelles sont desservies par deux accès principaux. Le premier, situé au nord-ouest se fait par la D 342 qui borde la propriété sur environ 300 m. Le second est situé au sud, par un chemin privé cadastré desservant le village de Kerdrouaguer. Les parcelles cadastrales B 11 et 12 attenantes à ce chemin peuvent être utilisées comme place de dépôt.



La propriété dispose d'un plan simple de gestion établi pour la période 2019-2029.



Par ailleurs, la chasse est louée par bail annuel pour la saison cynégétique 2019-2020 et le plan de chasse est actuellement de 2 bracelets de chevreuil sur le territoire.