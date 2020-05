Foncia Pierre Gestion va devenir Aestiam

(NEWSManagers.com) - La société de gestion française, spécialisée dans les SCPI, prendra sa nouvelle identité à partir du 8 juin prochain sous le nom d'Aestiam.

L'entreprise explique que cette nouvelle dénomination s' inscrit dans sa stratégie de croissance et de transformation suite à son rachat par le fonds d' investissement français BlackFin Capital Partners en janvier et le renforcement des équipes. Elle sera accompagné d' un plan de transformation digitale : nouveau site Internet et nouveaux services online, enrichis " d' ici l' été d' un portail d' informations personnalisé et sécurisé pour nos associés et les professionnels du patrimoine " indique Alexandre Claudet, directeur général délégué de Foncia Pierre Gestion dans un communiqué. Il précise également que ce dispositif sera complété par une " nouvelle stratégie de distribution "

Aestiam fait écho au thème de l' immobilier (il provient d' Hestia, divinité grecque, déesse de la cité et du foyer) et aux valeurs d' estime, de confiance et de respect que la société a souhaité mettre en avant.