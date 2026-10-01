Foghorn va supprimer 40 % de ses effectifs après avoir abandonné le développement d'un médicament anticancéreux en partenariat avec Lilly

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Foghorn Therapeutics FHTX.O a annoncé jeudi avoir mis fin au développement d'un médicament anticancéreux expérimental développé en partenariat avec Eli Lilly LLY.N , celui-ci n'ayant pas démontré de bénéfices suffisants lors d'un essai clinique de phase précoce.

Les deux sociétés ne renouvelleront pas leur partenariat de 2021, initialement évalué jusqu'à 1,6 milliard de dollars, une décision qui a conduit Foghorn à supprimer environ 40 % de ses effectifs.

L'action de la société de biotechnologie a chuté de plus de 48 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

* Les deux sociétés ne feront pas passer le médicament, le FHD-909, à la phase suivante des essais et mettront également fin à un autre programme ciblant la protéine SMARCA2, impliquée dans le contrôle de l'activité génétique dont dépendent certaines cellules cancéreuses.

* Foghorn a déclaré que le FHD-909 était globalement sûr, mais que son approche novatrice de lutte contre le cancer n’offrait pas l’efficacité requise pour poursuivre son développement.

* Le FHD-909 était destiné au traitement de certaines tumeurs pulmonaires et d’autres tumeurs solides présentant des mutations dans un gène lié au cancer appelé SMARCA4.

* Ces suppressions d’emplois, qui devraient être achevées au quatrième trimestre, ramèneront les effectifs de Foghorn à environ 65 salariés, contre 106 à la fin de l’année 2025, selon son dernier rapport annuel.

* La société prévoit d’enregistrer environ 2,3 millions de dollars de charges liées à ces licenciements.

* Foghorn a indiqué qu’elle se concentrerait sur son propre portefeuille de produits, notamment des traitements potentiels contre les cancers du sang, le cancer de la prostate et le cancer du sein hormono-sensible, ainsi qu’un médicament expérimental administré par voie orale destiné aux maladies inflammatoires.