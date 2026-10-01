 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Foghorn s'effondre après avoir abandonné un programme pharmaceutique soutenu par Lilly
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 14:47

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Foghorn Therapeutics ( FHTX.O ), spécialisé dans les traitements anticancéreux, chute de 44% à 2 dollars avant l'ouverture du marché

** Le titre devrait ouvrir à un plus bas historique si cette tendance se maintient

** La société annonce avoir interrompu le développement d’un médicament anticancéreux expérimental sur lequel elle travaillait en collaboration avec le géant pharmaceutique Eli Lilly LLY.N

** Les deux sociétés ne prolongeront pas leur partenariat de 2021, initialement évalué à 1,6 milliard de dollars, après que le médicament FHD-909 n’ait pas démontré de bénéfices suffisants lors d’un essai clinique de phase précoce

** FHTX va supprimer environ 40% de ses effectifs; la société prévoit environ 2,3 millions de dollars de charges liées aux licenciements

** La société indiquequ’elle se concentrera sur son propre portefeuille de traitements contre le cancer du sang et le cancer de la prostate

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse de 34% depuis le début de l’année

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 144,200 USD NYSE -0,51%
FOGHORN THERAP
2,0200 USD NASDAQ -30,82%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
102,84 -0,16%
CAC 40
7 897,19 +0,79%
SOITEC
170,7 +7,66%
NANOBIOTIX
22,86 -10,00%
TOTALENERGIES
74,46 -0,07%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank