Foghorn s'effondre après avoir abandonné un programme pharmaceutique soutenu par Lilly

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Foghorn Therapeutics ( FHTX.O ), spécialisé dans les traitements anticancéreux, chute de 44% à 2 dollars avant l'ouverture du marché

** Le titre devrait ouvrir à un plus bas historique si cette tendance se maintient

** La société annonce avoir interrompu le développement d’un médicament anticancéreux expérimental sur lequel elle travaillait en collaboration avec le géant pharmaceutique Eli Lilly LLY.N

** Les deux sociétés ne prolongeront pas leur partenariat de 2021, initialement évalué à 1,6 milliard de dollars, après que le médicament FHD-909 n’ait pas démontré de bénéfices suffisants lors d’un essai clinique de phase précoce

** FHTX va supprimer environ 40% de ses effectifs; la société prévoit environ 2,3 millions de dollars de charges liées aux licenciements

** La société indiquequ’elle se concentrera sur son propre portefeuille de traitements contre le cancer du sang et le cancer de la prostate

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse de 34% depuis le début de l’année