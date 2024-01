Focus Entertainment : Trimestre sans surprise

Publication du CA T3 2023/2024

Focus publie un chiffre d’affaires de 43,3 M€ au titre de son troisième trimestre 2023/2024, faisant ressortir une baisse de -43%. C’est en ligne avec nos attentes et avec celles communiquées et anticipées par le management lors des résultats semestriels. Le CA 9M du groupe ressort à 128,3 M€, en baisse de -9%. Par ailleurs, Focus a annoncé la mise en place d’une nouvelle organisation interne et d’un nouveau nom, PulluP, qui sera adopté à partir du mois d’avril.

Perspectives et révision des estimations

Comme indiqué lors de notre dernier flash, le T4 du groupe ne devrait pas non plus apporter de grande surprise mais la fin de l’exercice sera tout de même marquée par les deux sorties, à trois semaines d’écart, du très attendu Banisher: Ghosts of New Eden et de Expeditions: A MudRunner Game. Nous avons légèrement revu notre modèle et attendons désormais 184,6 M€ de CA 2023/2024e, contre 179,2 M€ précedemment, pour un EBITA de 2,9 M€, contre 2,5 M€ précédemment.

Recommandation

Suite à cette publication, nous maintenons notre recommandation à Achat et confirmons notre objectif de cours de 27€ sur le titre.