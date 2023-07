Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Focus: en recul après le CA du 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 21/07/2023 à 10:58









(CercleFinance.com) - Focus Entertainment perd plus de 3% après l'annonce d'un chiffre d'affaires de 38,6 millions d'euros au titre de son premier trimestre 2023-24, en hausse de 1% par rapport à la même période de l'exercice précédent.



Les revenus de l'éditeur de jeux vidéo intègrent pour la première fois la contribution de Dovetail Games Group, tirée notamment par sa franchise Train Sim World et ses DLC. A périmètre constant, le chiffre d'affaires s'élève à 32,6 millions d'euros.



'Par ailleurs, le conseil d'administration de Focus Entertainment a pris acte de la démission, pour raison personnelle, de Frank Sagnier de son mandat d'administrateur à compter de ce jour', ajoute le groupe français.





